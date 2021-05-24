Звіт ЄС з авторського права: Чому рух Києва і Брюсселя має бути двостороннім

Свіжий звіт Єврокомісії про захист права на інтелектуальну власність у країнах-партнерах ЄС вчергове привернув увагу аналітиків всього світу.

І хоча експертні оцінки з Брюсселя автоматично не тягнуть за собою торговельні санкції за піратство, нехтувати офіційною позицією Євросоюзу все ж не варто. Оздоровлення національних економік значною мірою залежить саме від аналітичних звітів ЄК. Іноземні інвестори особливо чутливі до дотримання міжнародного економічного права в країнах перебування, тому вони вивчають аналогічні моніторинги з уважністю.

Що це за звіт?

Подібні міжнародні звіти нерідко викликали сумніви у критиків. Окремі організації і навіть держави час від часу називають їх односторонніми, політично упередженими, по-лобістському викривленими. Що ж саме викликає несприйняття? Чим відштовхують антирейтинги?

Нинішньої весни Євросоюз без обумовлень знову нагадав Україні про недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в її судах та митницях. На прикладах продемонстрував неефективність боротьби із онлайн-піратством: досі на пострадянському просторі в онлайн-кінотеатрах можна безкоштовно і безкарно переглядати фільми без згоди правовласника. При цьому – без виплат авторської винагороди.

Ці багаторічні претензії до України, звинувачення у потуранні піратам дехто відніс би до упереджень. Але присутність українців не тільки в європейському, а й в схожому американському звіті змушує замислитися знову.

Україна досі тримає чільне місце в антирейтингу поруч із такими країнами, як Китай, що традиційно вільно трактує авторське права. Чи є це просто збігом? Напевно, що ні.

Вперше американці запровадили власний міжнародний огляд «Спеціальний звіт 301» на початку 90-х. Його назва походить від статті Закону про торгівлю. Предметом світового моніторингу в часи піку піратства став безконтрольний продаж підроблених товарів відомих брендів, сумнівне походження неліцензійного програмного комп'ютерного забезпечення, нелегальні онлайн-кінотеатри.

Заокеанські ревізори прискіпливо оцінювали намагання кожної країни охороняти і захищати право інтелектуальної власності. Таким чином Україна отримала у цьому переліку непривабливий статус «країни-пірата». Після чого тричі опинялася у найгіршій категорії звіту.

У 2004 році приклад США наслідували в Європі. Брюссельскі аналітики зосередили увагу на дотриманні авторського права в країнах, що є найбільшими торговельними партнерами ЄС. Майже 20 років ЄК поспіль складає окремий перелік країн, що викликає в європейців найбільшу стурбованість. Попереджає країни-члени про ризики і загрози. Навіть попри відсутність покарання, яке є для порушників у США - запровадженню додаткового ввізного мита для зловмисників.

Традиційно лідерство у списку тримає Китай. ЄС закидає Піднебесній занадто короткий строк дії авторського права, дискримінацію іноземних компаній у китайських судах та недостатню охорону патентів, необхідних для функціонування таких стандартів, як 4G. Так само Україна цього року поділила місце в сусідній з Китаєм групі - разом з Індією, Росією та Туреччиною.

Яке місце посіла Україна?

Головним дороговказом для Києва виступає Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Захисту прав інтелектуальної власності в документі присвячено чи не найбільше число статей — майже сто.

Від України суворо вимагають впровадити норми європейського законодавства, а також узгодити нормативи правової охорони і захисту торговельних марок, промислових зразків, географічних зазначень. Саме на запровадженні стандартів з Угоди про асоціацію сьогодні зосереджені реформаторські дії профільних державних органів протягом останніх років.

Частково ці правові норми вже закріплені. Взяти закон України №815-XI, ухвалений в липні 2020 року. Він допомагає побороти таке ганебне явище як «патентний тролінг». Деякі українські компанії ще досі зловживають і не дотримуються правових норм, створюючи монополії, приміром, на виробництва вішаків чи сірників. Це повністю блокує імпорт схожих товарів до України, відтак підриває репутацію країни.

Свідомі виробники ведуть себе цивілізованіше. Українські фермери вже підбирають нові назви для вітчизняних міцних напоїв (бренді), відомих на Заході як "коньяк". Або підшуковують місцеві найменування для овечого/козячого сиру, що в Європі має запатентовану назву "фета". В Україні частково вже враховують авторське право і заперечувати це несправедливо.

Про що забули у звіті?

Враховуючи позитивні зрушення, вітчизняні експерти рекомендують Євросоюзу відчутно покращити місце України в звіті.

Команда підтримки реформ Мінекономіки також брала участь у підготовці звіту ЄС і доводила, що Україна здійснила значне регуляторне зближення. А часом навіть перевиконувала вимоги Угоди України з ЄС. Крім закону України №815-XI, варто згадати закон №123-IX (про географічні зазначення), №816-IX (про патентування винаходів у галузі біотехнології), №202-IX (про митний захист прав).

На жаль, прогрес останніх років в Україні мало вплинув на її позицію у звіті ЄС. У певному сенсі це зрозуміло. Правовласники з країн ЄС продовжують скаржитися на недосконалість процедур і критикують подання заперечень проти реєстрації торговельних марок.

При цьому ніхто не враховує принципову різницю. На відміну від більшості відомств ЄС, українські самостійно здійснюють перевірку конфліктів між заявленою та вже зареєстрованими торговельними марками. Тож заперечення є лише додатковою опцією.

ЄК також звертає увагу на нові положення українського законодавства, що ставлять за мету боротися із вторинними патентами на лікарські засоби. Сьогодні це активно обговорюють у світі через специфіку пандемії. Відповідні правові норми вже діють в Індії, Бразилії та Аргентині.

Та критику від зацікавлених сторін в ЄС чути все ще гучніше, ніж позивну інформацію про досягнення, що далися нам дуже непросто.

Чому це важливо?

В Україні продовжують наполегливо вдосконалювати законодавство з охорони авторського права і поступово виконують правові обіцянки партнерам.

Завершують, зокрема, розробку нового, ґрунтовного закону, в якому будуть захищені суміжні права і буде врахована найновіша європейська директива у цій сфері. Вже вдосконалюють законодавчу базу для захисту відповідних прав у судах.

Але комунікаційна підтримка з боку влади залишає бажати значно кращого. Хоча саме від цього сьогодні безпосередньо залежить якнайшвидше залучення іноземних інвестицій від головного торговельного партнера України, що особливо важливо у складні часи пандемії.

Анастасія Кириленко, проєктний менеджер Команди підтримки реформ Мінекономіки