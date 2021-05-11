Єлизавета II вперше після смерті чоловіка виступила публічно

Королева Великої Британії Єлизавета II виступила на відкритті сесії парламенту у Палаті лордів у Лондоні - це відбулося вперше після смерті її чоловіка принца Філіпа минулого місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Під час виступу королева окреслила пріоритети для британського уряду на рік уперед.

У десятихвилинній промові вона розповіла про 30 законів, які міністри мають намір підготувати впродовж року.

За її словами, уряд Бориса Джонсона зосередиться на відновленні економіки від наслідків пандемії коронавірусу, приділить увагу охороні здоров'я, екологічним технологіям та допомозі бізнесу.

Окрім того, буде підготовлено окремий законопроєкт з метою протистояння ворожій діяльності інших держав, зокрема уряд запровадить нові вимоги до реєстрації іноземних агентів та правила захисту державної таємниці.

Як повідомляв Укрінформ, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя.

Чоловіка королеви Великої Британії поховали 17 квітня у каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку.