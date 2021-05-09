Вибух у кар'єрі на півдні Індії забрав десять життів

Унаслідок вибуху на вапняковому кар'єрі в індійському штаті Андхра-Прадеш загинули щонайменше десять осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«На одному з вапнякових кар'єрів у штаті Андхра-Прадеш (Південна Індія) прогримів вибух. У результаті щонайменше десять людей загинули, багато хто дістав травми», - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, в момент вибуху в кар'єрі перебували щонайменше 40 робітників. Один з них дотепер залишається під завалами. Рятувальна операція триває.

Читайте також: У столиці Таджикистану стався потужний вибух на АЗС

З посиланням на джерела в поліції повідомляється, що причиною трагедії стала вибухівка, яка використовується для підриву гірських порід.

Крім того, ЗМІ уточнюють, що цей район перебуває в режимі локдауну. Чому на кар'єрі велися роботи, з'ясовується.