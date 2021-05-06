США відправили вже чотири літаки допомоги для Індії – Пентагон

США відправили вже чотири літаки допомоги для Індії – Пентагон

Укрінформ
Упродовж тижня Сполучені Штати відправили в Індію чотири військово-транспортних літаки з допомогою від COVID-19.

Про це заявив у середу під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні в Індії приземлився четвертий військовий літак США, який доставив вантаж необхідного медичного устаткування», - зауважив представник оборонного відомства США.

Загалом, зауважив він, до Індії, яка потерпає від неконтрольованого поширення захворювань на COVID-19, за тиждень було доставлено близько 1 млн швидких COVID-тестів, понад пів тисячі концентраторів кисню, а також понад 1,6 млн масок, 457 кисневих балонів та іншого медичного обладнання.

«І це лише частина від загальної допомоги (американського – ред.) уряду нашим друзям у Індії»,- зазначив Кірбі. За його словами, американська сторона перебуває в постійному контакті із владою на місцях, щоби забезпечити допомогу в ефективний спосіб.

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Як повідомляв Укрінформ, впродовж останніх тижнів Індію захлеснула масштабна хвиля захворювань на COVID-19, що спричинило перевантаженість лікарень та збільшило кількість летальних випадків від хвороби. Адміністрація Джо Байдена минулого тижня заявила, що виділить допомогу цій країні на суму понад 100 мільйонів доларів США.

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