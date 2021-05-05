У Міссісіпі розбився легкомоторний літак, є загиблі

Двоє людей загинули після того, як невеликий цивільний літак врізався в будинок в американському штаті Міссісіпі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє WDAM.

За даними пожежників міста Хаттісбург, інцидент стався у вівторок близько 23:20 за місцевим часом. Місце аварії нині повністю огороджено.

Легкомоторний літак врізався у будинок у результаті авіатрощі.

Зазначається, що нині Управління цивільної авіації США вже розпочало розслідування авіакатастрофи для встановлення всіх обставин.

Як повідомляв Укрінформ, гелікоптер ВПС Зімбабве Agusta Bell 412 розбився в провінції Східний Машоналенд. Унаслідок аварії загинули четверо людей.