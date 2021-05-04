Гебреєсус висуватиметься на посаду гендиректора ВООЗ на другий термін - ЗМІ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус планує балотуватися вдруге на посаду генерального директора.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Stat .

«Незрозуміло, чи з’являться інші кандидатури, щоб кинути виклик 56-річному вихідцю з Ефіопії, який увійшов в історію 2017 року, коли став першим африканцем, обраним на головну посаду глобальної організації охорони здоров'я», - зазначає видання. Генеральний директор ВООЗ може відбувати лише два п’ятирічні терміни.

Публічно Тедрос не висловлювався з цього приводу, але джерело, бдлизьке до нього, підтвердило, що він має намір балотуватися.

Перебування Гебреєсуса на посаді генерального директора ВООЗ, нагадує видання, ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров’я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.

Поводження ВООЗ із пандемією було предметом жорстокої критики з боку експрезидента США Дональда Трампа, який вважав, що ВООЗ занадто поблажливо поставилося до Китаю в перші дні спалаху ковіду. Врешті США заявили про вихід із ВООЗ на знак протесту. (Президент Джо Байден скасував це рішення.)

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Гебреїсус був обраний гендиректором ВООЗ 2017 року.

Процес виборів керівника ВООЗ на термін з 2022 по 2027 рік розпочалося у квітні, коли ВООЗ розіслала лист, інформуючи держави-члени про те, що вони можуть висувати кандидатів. Період висування закінчується в середині вересня, кандидати будуть оголошені наприкінці жовтня. Якщо є кілька кандидатів, виконавча рада ВООЗ проводить попередній відбір і залишає не більш як трьох у списку. Держави-члени обиратимуть генерального директора з цього списку на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я 2022 року. Членами ВООЗ є 194 країни, у тому числі Україна.