Гебреєсус висуватиметься на посаду гендиректора ВООЗ на другий термін - ЗМІ
Про це передає Укрінформ з посиланням на Stat .
«Незрозуміло, чи з’являться інші кандидатури, щоб кинути виклик 56-річному вихідцю з Ефіопії, який увійшов в історію 2017 року, коли став першим африканцем, обраним на головну посаду глобальної організації охорони здоров'я», - зазначає видання. Генеральний директор ВООЗ може відбувати лише два п’ятирічні терміни.
Публічно Тедрос не висловлювався з цього приводу, але джерело, бдлизьке до нього, підтвердило, що він має намір балотуватися.
Перебування Гебреєсуса на посаді генерального директора ВООЗ, нагадує видання, ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров’я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.
Поводження ВООЗ із пандемією було предметом жорстокої критики з боку експрезидента США Дональда Трампа, який вважав, що ВООЗ занадто поблажливо поставилося до Китаю в перші дні спалаху ковіду. Врешті США заявили про вихід із ВООЗ на знак протесту. (Президент Джо Байден скасував це рішення.)
Гебреїсус був обраний гендиректором ВООЗ 2017 року.
Процес виборів керівника ВООЗ на термін з 2022 по 2027 рік розпочалося у квітні, коли ВООЗ розіслала лист, інформуючи держави-члени про те, що вони можуть висувати кандидатів. Період висування закінчується в середині вересня, кандидати будуть оголошені наприкінці жовтня. Якщо є кілька кандидатів, виконавча рада ВООЗ проводить попередній відбір і залишає не більш як трьох у списку. Держави-члени обиратимуть генерального директора з цього списку на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я 2022 року. Членами ВООЗ є 194 країни, у тому числі Україна.