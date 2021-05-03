У Бангладеш катер зіткнувся з транспортним судном: 26 людей загинули

Щонайменше 26 людей загинули 3 травня у Бангладеш унаслідок зіткнення судна, що перевозило пісок, з пасажирським катером.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Як зазначається, судна зіткнулися на річці у місті Шібчар. Місцева поліція заявила, що швидкісний катер перевозив близько трьох десятків пасажирів з міста Мава.

"Станом на тепер ми вилучили 26 тіл загиблих. Ми також врятували п'ять постраждалих, серед яких троє дітлахів", - поінформував представник поліції Амір Хуссейн агенції AFP.

Чиновник заявив, що носова частина пасажирського катера була знищена після того, як він врізався у борт транспортного судна.

Наразі поліція, пожежники та рятувальні команди збройних сил перебувають на місці події та проводять пошуково-рятувальні роботи, повідомив Хуссейн.

Фото: PAP