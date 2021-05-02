В Афганістані вибухнув замінований автомобіль, 30 загиблих

Щонайменше 30 мирних жителів загинули внаслыдок вибуху замінованого автомобіля на сході Афганістану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Автомобіль вибухнув в районі лікарні в місті Пулі-Алам, адміністративному центрі провінції Логар на сході Афганістану.

Унаслідок вибуху загинули 30 осіб, ще близько 70 постраждали. Повідомляється, що більшість жертв - абітурієнти, які приїхали в цей район для складання вступних іспитів в університет і вечеряли в тутешніх невеличких ресторанах після закінчення денного посту.

Постраждали також кілька медпрацівників.

"Оскільки багато поранених перебувають у критичному стані, кількість загиблих може зрости. Будівля і машини швидкої допомоги головною провінційної лікарні були знищені під час вибуху", - повідомило джерело Сіньхуа.

Уточнюється, що відповідальності за теракт поки що не взяв на себе ніхто.

Фото: АА