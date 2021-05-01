У Кенії поліцейські поранили німецьку журналістку

Унаслідок обстрілу мирної демонстрації в Найробі капсулами зі сльозогінним газом поранення дістала кореспондентка DW у Східній Африці Маріель Мюллер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що у столиці Кенії журналістка разом з оператором висвітлювала демонстрацію проти безробіття, спричиненого локдауном, а також проти поліцейського свавілля.

За словами Маріель Мюллер, капсула зі сльозогінним газом влучила їй у ногу під час запису інтерв'ю.

Kenyan police shot me twice in the leg with a teargas canister fired by a gun. Second time they hit me directly while we were doing an interview for @dwnews. #NjaaRevolution pic.twitter.com/kjFLhxGbY3 — Mariel Müller (@_MarielMueller) May 1, 2021

"Поліцейські влучили в Мюллер двічі. Журналістка вказала поліцейським на неприпустимість їхніх дій, однак вони не відреагували", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає DW, об'єднання іноземних кореспондентів у Східній Африці та відділення правозахисної організації Amnesty International у Кенії рішуче засудили напад на журналістку. Правозахисники закликали владу Кенії розслідувати інцидент.

Фото: dw.com