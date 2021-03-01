Трамп натякнув, що може втретє балотуватися на майбутніх виборах

Дональд Трамп заявив, що може спробувати повторно висунути свою кандидатуру на посаду президента США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сам Трамп заявив під час виступу у Флориді, пише CNN.

Він повторив недостовірне твердження про свою нібито перемогу на останніх виборах президента США.

“Я можу навіть спробувати перемогти їх втретє”, - сказав Трамп, натякнувши, що за чотири роки може спробувати повернутися до великої політики.

Під час свого першого публічного виступу з часу поразки на виборах, він заявив, що США мають “дуже поганий й корумпований виборчий процес” та звинуватив Верховний суд у “відсутності мужності” через відмови цього судового органу змінити результати президентських виборів на користь Трампа.

При цьому, як вже повідомлялось, колишній президент США спростував чутки про те, що він може створити нову політичну партію. За його словами, у нього є Республіканська партія.

Окрім цього Трамп бездоказово зазначив, що дії нинішнього голови Былого дому Джо Байдена "запустили нову кризу на південному кордоні США, спровокувавши кризу молодіжної міграції".

Нагадаємо: за офіційними результатами голосування, Джо Байден здобув 306 голосів колегії виборщиків, у той час, як Дональд Трамп - 232.