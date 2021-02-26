Ділянки тропічних лісів Амазонки незаконно продають через Facebook

Частина тропічних лісів бразильської Амазонки незаконно продається за допомогою реклами на торговому майданчику Facebook.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

До цих ділянок відносяться території, які охороняються, зокрема національні ліси та землі корінних народів Амазонки.

Деякі з ділянок, які було виставлено за допомогою реклами на Facebook, мали площу 1000 футбольних полів.

Компанія Facebook заявила, що «готова співпрацювати з місцевою владою» у розслідуванні, але не робитиме самостійних дій для припинення незаконної торгівлі.

Фото: IGNACIO PALACIOS