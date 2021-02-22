Європу накриє величезним пиловим шлейфом з Сахари

Величезний шлейф пилу пролетів над Атлантичним океаном, звернув на північний схід і прямує до Європи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Згідно з прогнозом Служби моніторингу атмосфери Copernicus, велика частина пилу, яка дістанеться до Європи в найближчі дні, мабуть, буде зосереджена над Іспанією і Францією, можливо досягне Скандинавії.

Очікується також, що це призведе до "грязьових дощів" в Іспанії й в цілому істотного підвищення температури після похолодання. Може спостерігатися погіршення видимості.

Щорічно сильні сезонні вітри видувають з пустелі Сахара понад 180 мільйонів тонн пилу. Зазвичай такі потоки рухаються через Атлантичний океан у бік Америки, а іноді пил осідає в інших частинах Африки або направляється на північ, через Середземне море до Європи. У зв'язку з цим там часом небо, будинки та навіть сніг там стає помаранчевим.

Дослідники, однак, підкреслюють, що пил не тільки шкідливий і може погіршити якість повітря і прискорити танення снігового покриву. Шлейф з Сахари також грає важливу роль в кліматі та біологічних системах Землі, поглинаючи та відбиваючи сонячну енергію, удобрюючи екосистеми океану залізом і іншими мінералами, необхідними рослинам і фітопланктону.