У Нігерії розбився військовий літак, семеро загиблих

Літак Військово-повітряних сил Нігерії розбився неподалік від аеропорту Абуджі через відмову двигуна, загинули всі семеро людей, що знаходилися на борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«На місці події перебувають співробітники служби екстреного реагування. На жаль, всі 7 осіб на борту загинули в результаті падіння», - заявив офіційний представник ВПС Нігерії Ібікунле Дарамоле.

A military aircraft has crashed at the Abuja Airport enroute Minna. May the souls of the demised Rest In Peace. Folded hands

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За його словами, літак Beechcraft KingAir B350i зазнав аварії при поверненні в аеропорт Абуджі після повідомлення про несправності двигуна на шляху до міста Мінна.

Фото з відкритих джерел