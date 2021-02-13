У Таджикистані стався потужний землетрус
Укрінформ
Землетрус магнітудою 6,4 стався на сході Таджикистану. Даних про жертви наразі немає.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Himalayan.
Потужний землетрус сколихнув Таджикистан ввечері 12 лютого.
Згідно з даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), епіцентр землетрусу зафіксовано в місті Мургаб на глибині 92 км.
Національний центр сейсмічного моніторингу Пакистану виміряв потужність землетрусу магнітудою 6,4 бала.
На території навколо міста Мургаб та у північних районах Пакистану, північних штатах Індії та в частині Афганістану люди могли відчути поштовхи.
Даних щодо значних збитків та жертв унаслідок події немає.