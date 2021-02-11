Парламент Молдови відхилив висунуту Санду кандидатуру на посаду прем'єра

Парламент Молдови на засіданні 11 лютого відхилив висунуту президентом Маєю Санду кандидатуру Наталії Гавріліци на посаду прем'єр-міністра країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Відзначається, що жоден з депутатів не висловився «за».

Доки кандидат президента на посаду прем'єр-міністра Наталія Гавріліца представляла в парламенті свою команду і програму, депутати від ПСРМ на чолі з експрезидентом Молдови Ігорем Додоном оголосили, що у них теж є кандидат.

Соціалісти запропонували колишнього міністра фінансів Маріану Дурлештяну. Для затвердження її кандидатури в парламенті буде створено нову коаліцію. До неї увійдуть 54 депутати. Серед них депутати від ПСРМ, партії «Шор», групи Pentru Moldova, незалежний депутат Олександр Олійник та інші.

Відзначається, що лідер партії «Платформа Гідність і правда» (DA) Андрій Нестасе теж запропонував свою кандидатуру на посаду голови кабміну.

За інформацією видання, президент Мая Санду 11 лютого запросила парламентські фракції на нові консультації з приводу нового уряду, після того як депутати відхилили кандидатуру Наталії Гавріліци на посаду прем'єр-міністра.