Сенат США почав судові слухання з імпічменту Трампа

Верхня палата американського Конгресу розпочала формальний процес судових слухань у справі імпічменту Дональда Трампа, який проводиться вже після того, як він завершив свої президентські повноваження.

У вівторок законодавці мають проголосувати, чи відповідає цей процес вимогам Конституції США, передає власний кореспондент Укрінформу.

Перед початком процесу дев’ять менеджерів з імпічменту – законодавці від Демократичної партії Палати представників, які представлятимуть сторону звинувачення – зайняли свої місця в сесійній залі Сенату. В процесі слухань усі 100 сенаторів США виконуватимуть роль великого журі присяжних.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні партійні лідери в верхній палаті Конгресу США узгодили порядок та терміни проведення судових слухань. Вони досягли угоди, згідно з якою в вівторок Сенат має розглянути та проголосувати питання «конституційності» процесу імпічменту президента, який уже не перебуває на посаді. Це питання розглядається в історії Сполучених Штатів уперше.

У середу заплановане оголошення вступних аргументів. Відповідно до угоди, менеджери з питань імпічменту та юридична команда Трампа матимуть по 16 годин протягом двох днів, щоби представити свої позиції Сенату. Раніше сторони мали по 24 години.

Угода сенаторів також не виключає можливості для заслуховування свідків. Раніше менеджери з імпічменту запрошували Трампа надати свідчення під присягою, однак його адвокати категорично заперечили таку можливість. Судові слухання також будуть призупинені в суботу, щоби задовольнити запит одного з адвокатів Трампа про дотримання єврейського шабату.

Після цього Сенат матиме можливість ставити запитання обом сторонам, а також проводити обговорення. Раніше ця процедура передбачала два дні, цього разу законодавці скоротили її до чотирьох годин. Потім обидві сторони отримають дві години для підсумкових аргументів. Після цього Сенат проведе загальне голосування по статті імпічменту.

Нагадаємо, Палата представників США на початку січня оголосила президентові Трампу імпічмент за звинуваченням у підбурювання до заколоту. При цьому законодавці наголошують, що Дональд Трамп відіграв безпосередню роль у подіях 6 січня, коли тисячі його прихильників штурмували будівлю Конгресу США.