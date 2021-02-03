Зупинка Nord Stream 2 стала б серйозним сигналом для Путіна – австрійський політолог

Припинення Німеччиною будівництва газопроводу «Північний потік-2» є єдиним ефективним важелем тиску Берліна на деспотичний режим Володимира Путіна у Росії.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив австрійський політолог Ерік Фрей у своїй статті в газеті Der Standard.

«Зупинка «Північного потоку-2» не закінчить деспотизм Путіна, але це стане гучним сигналом, який не залишиться непоміченим у Москві. А через кілька років керівники німецького бізнесу також зрозуміють що вони можуть добре жити і без додаткового російського природного газу», - йдеться у матеріалі під назвою «Німеччина та Росія: Зупиніть трубопровід!».

Ерік Фрей є відомим австрійським публіцистом та політологом, працює головним редактором у газеті Der Standard, а також базованим в Австрії кореспондентом для лондонських економічних видань Financial Times та The Economist. У своїй статті він пише, що зупинка будівництва «Північного потоку-2» є необхідним правильним рішенням та «єдиним ефективним важелем тиску на Володимира Путіна».

На переконання експерта, прийняте 5 років тому рішення про будівництво другої лінії «Північного потоку» було «політичною, економічною та екологічною помилкою» і «Європі не потрібен «Північний потік-2».

«Насправді проєкт був відкинутий не лише Сполученими Штатами, а й майже усім Євросоюзом. Окрім Австрії, де OMV бере участь у проекті, навряд чи якась європейська країна підтримує німецьку трубопровідну політику», - зазначається у матеріалі.

Як вважає політолог, німецький канцлер Ангела Меркель «зараз, напевно, шкодує з приводу цього будівництва, адже воно перешкоджає її політиці щодо Кремля».

«Після отруєння Олексія Навального, його арешту та засудження і дедалі жорстокішого придушення протестного руху канцлер Німеччини налаштована посилити тиск на президента Володимира Путіна. Але єдиним, справді ефективним засобом тиску була б зупинка будівництва цього майже завершеного трубопроводу – а Німеччина буде ухилятися від цього. Бо це було б дуже дорого для країни, у тому числі через юридичні ризики», - написав Ерік Фрей.

Однак, «політична ціна зростає з дня на день». «Франція, головний європейський союзник, виступила проти «Північного потоку-2». Потужне несприйняття і в Конгресі СЩА ставить під загрозу довгоочікуваний у Берліні перезапуск трансатлантичних відносин при президентові Джо Байдену», - йдеться у статті.

При цьому, «чим жорсткіше Путін захищатиметься від опозиції на вулицях», тим меншою стає ймовірність того, що Росія стане партнером, зазначає австрійський політолог.

Як повідомлялося, 94% трубопроводу «Північний потік - 2» довжиною 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Наразі російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін, яким Кремль хотів транспортувати газ в обхід України.