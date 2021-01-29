Найсильніші та найслабші валюти світу в 2020 році

У Гаїті, Швеції, М'янмі, Данії та Сербії місцеві гроші зміцнилися найбільше, а послабли, відповідно, у Суринамі, Замбії, Аргентині, Анголі та на Сейшелах

Серед валют колишнього СНД впродовж року зміцнилася одна - азербайджанський манат на 0,12 відсотків, всі решта послабли від 0,01 (Молдова) до 18,4 (Білорусь) відсотків. Дані про динаміку валют наведено поряд з показниками ВВП, ВВП на душу населення, середньої місячної зарплати та рівня безробіття. За матеріалами спеціалізованих сайтів