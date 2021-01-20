Джилл Байден – найдосвідченіша перша леді США
Цими днями наступну першу леді США обговорюють не менше, ніж її чоловіка. Це і не дивно, адже вона із тих, кого називають особистостями: замість того, щоб лишатися в тіні відомого чоловіка, вона десятиріччями будувала власну кар’єру. Хоча при цьому підтримувала його настільки сильно, що сім’я Байденів стала взірцем партнерських відносин не лише для громадян США, а й для всього світу. Тож хто вона, Джилл Байден?
Обрала викладацьку діяльність замість моди, але стиль зберегла
Джилл Трейсі Байден 69 років і все життя вона присвятила роботі у сфері освіти, хоча спочатку думала працювати в індустрії моди і семестр вивчала фэшн-мерчендайзинг (підвищення попиту на продукцію) у коледжі в Пенсильванії. Але вона не закінчила навчання, бо дуже любила літературу, вивчала її в університеті і в 1975 році стала бакалавром і почала викладати у школі. У 1987 році Джилл закінчила університет Вілланова зі ступенем магістра англійської мови, а докторську ступінь здобула в Університеті штату Делавер у 2007 році. Вона говорила, що вважає це одним із найбільших досягнень, і завжди просить її оголошувати як «докторка Джилл Байден».
Її історія знайомства із Джо Байденом взагалі – кінематографічна за всіма ознаками. Для неї це теж другий шлюб, як і для майбутнього президента, який втратив першу дружину в аварії. Кажуть, що їх познайомив брат Джо Байдена, організувавши побачення. І між нею, як стверджувала преса, і двома синами Байдена одразу встановилися ледве не родинні стосунки. Втім, вона кілька разів відмовляла Джо на пропозицію одружитися – з одного боку не була готова до публічності (а він уже був відомим політиком, сенатором), з іншого, переживала: якби у них не склалося із Джо Байденом, його двом синам довелося б іще раз втратити маму. Втім, як показав час, їхній шлюб виявився вдалим настільки, що з нього хочеться брати приклад. Згодом у Байденів народилася донька – Ешлі. Зараз їй 39, і вона схожа на свою маму тим, що не любить увагу преси, натомість займається соціальною діяльністю, зокрема допомагає в’язням реабілітуватися.
Окрім біографії, широку публіку і ЗМІ традиційно цікавить гардероб першої леді. Культовий модний журнал Vogue, наприклад, пише, що нова перша леді надає перевагу однотонним нарядам і простим лаконічним силуетам, але при цьому не боїться експериментувати з кольором.
Приміром, на інавгурацію Барака Обами вона одягнула сукню яскраво-червоного кольору, а коли в 2020-му виступала з підтримкою чоловіка в Техасі, обрала колір фуксії.
А ще модні видання помітили, що вона не боїться робити оригінальні «заяви» з допомогою… одягу чи взуття – приміром, під час минулорічної президентської кампанії вона одягла чоботи зі спеціальної колекції Stuart Weitzman з написом VOTE (голосуй).
А на з’їзді демократичної партії в серпні 2020 вона була в зеленій сукні «назапах» від Брендона Максвелла, який є представником ЛГБТ-спільноти.
Перша леді з найбільшим політичним досвідом
Взагалі ж Джилл Байден можна назвати найдосвідченішою першою леді США. По-перше, вона уже 43 роки у шлюбі з одним із найвпливовіших політиків Америки і пройшла з ним пліч-о-пліч усі перипетії державної служби. А по-друге, упродовж восьми років вона була другою леді США, коли її чоловік був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами – і мала приблизно такі ж обов’язки, як і перша леді. Хоча власне це неформальна посада і чітких обов’язків у першої леді немає – зазвичай це благодійна діяльність, підтримка важливих соціальних ініціатив тощо.
Бувши другою леді вона займалася проектами, націленими на покращення доступу до освіти, профілактику раку молочної залози, а також підтримувала родини військовослужбовців. У 2012-му вона навіть дебютувала у серіалі «Армійські дружини» в межах своєї кампанії з підвищення поінформованості про проблеми сімей військових. «Я відчувала, що можу донести послання до стількох людей на цьому шоу, тому що так багато людей дивляться його», – коментувала Джилл. Тепер вона продовжуватиме обрані напрями, про що говорила сама, а також заявила, що продовжить викладацьку діяльність.
Про своє рішення продовжити викладати, перебуваючи в ранзі першої леді, вона говорила завжди. Не відмовлялася вона від основної роботи і на посту другої леді. Тоді Джо Байден говорив, що курсові роботи вона перевіряла навіть на борту літака. Як тоді, так і зараз, її рішення продовжити професійну діяльність викликало справжній фурор. Іще ніколи в історії США дружина президента цього не робила.
«Вона справді перенесе роль першої леді у ХХІ століття», – вважає історикиня, професорка Університету Огайо Кетрін Джеллісон додаючи, що жодній з її попередниць не дозволялося жити життям більшості сучасних американських жінок.
Уже здобула любов американців
Власне, роль першої США у останні десятиліття стає все більш значимою. До 30-х років минулого століття дружини президентів переважно займалися організацією прийомів у Білому Домі і супроводжували чоловіків на урочистостях. Тепер же ситуація кардинально змінилася, приміром, згідно з останнім рейтингом соціологічної служби Gallup, колишня перша леді Мішель Обама очолила рейтинг жінок, якими найбільше захоплювалися американці в 2020 році.
Якою ж буде нова перша леді і чи має шанси отримати таке ж ставлення, як і Мішель Обама, наприклад? Із цим запитанням Укрінформ звернувся до Бориса Тізенгаузена, політолога та експерта з управління репутацією.
«Джилл Байден люблять у Сполучених Штатах, особливо тому, що вона пройшла такий непростий шлях зі своїм чоловіком – виховувала двох його синів як своїх, які, можна сказати, ініціювали цей шлюб, пережила втрату старшого сина, проблеми з наркотиками у молодшого. Але вона продовжує зберігати оптимізм і у свої 69 років викладає, активно займається спортом, має багато ініціатив і працює на благо суспільства. Такий формат першої леді дуже добре сприйматиметься американцями. А шлюб Байденів у формі партнерства має позитивне сприйняття не тільки у демократів, а й у республіканців», – говорить Борис Тізенгаузен.
Він додає, що як правило перші леді починали займатися благодійністю і обирали певний напрям своєї діяльності. У центрі уваги Мішель Обами був спорт і здоровий спосіб життя, у Лори Буш – грамотність серед населення, у Меланії Трамп – протидія булінгу. «Мішель Обаму дуже добре сприймали її співгромадяни, бо вона була дуже активна – іноді навіть більше, ніж її чоловік. Джилл, мабуть, буде менш активна через її основну роботу, але за рівнем харизми, сприйняття суспільством вона нічим не поступатиметься попередницям», – підсумовує експерт.
Юлія Горбань, Київ