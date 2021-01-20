Джилл Байден – найдосвідченіша перша леді США

А ще єдина перша леді, яка збирається продовжити працювати у новому статусі і наполягає, щоб її називали докторка Джилл Байден

Цими днями наступну першу леді США обговорюють не менше, ніж її чоловіка. Це і не дивно, адже вона із тих, кого називають особистостями: замість того, щоб лишатися в тіні відомого чоловіка, вона десятиріччями будувала власну кар’єру. Хоча при цьому підтримувала його настільки сильно, що сім’я Байденів стала взірцем партнерських відносин не лише для громадян США, а й для всього світу. Тож хто вона, Джилл Байден?

Обрала викладацьку діяльність замість моди, але стиль зберегла

Джилл Трейсі Байден 69 років і все життя вона присвятила роботі у сфері освіти, хоча спочатку думала працювати в індустрії моди і семестр вивчала фэшн-мерчендайзинг (підвищення попиту на продукцію) у коледжі в Пенсильванії. Але вона не закінчила навчання, бо дуже любила літературу, вивчала її в університеті і в 1975 році стала бакалавром і почала викладати у школі. У 1987 році Джилл закінчила університет Вілланова зі ступенем магістра англійської мови, а докторську ступінь здобула в Університеті штату Делавер у 2007 році. Вона говорила, що вважає це одним із найбільших досягнень, і завжди просить її оголошувати як «докторка Джилл Байден».

На час шлюбу синам Джо Байдена було 7 і 8 років

Її історія знайомства із Джо Байденом взагалі – кінематографічна за всіма ознаками. Для неї це теж другий шлюб, як і для майбутнього президента, який втратив першу дружину в аварії. Кажуть, що їх познайомив брат Джо Байдена, організувавши побачення. І між нею, як стверджувала преса, і двома синами Байдена одразу встановилися ледве не родинні стосунки. Втім, вона кілька разів відмовляла Джо на пропозицію одружитися – з одного боку не була готова до публічності (а він уже був відомим політиком, сенатором), з іншого, переживала: якби у них не склалося із Джо Байденом, його двом синам довелося б іще раз втратити маму. Втім, як показав час, їхній шлюб виявився вдалим настільки, що з нього хочеться брати приклад. Згодом у Байденів народилася донька – Ешлі. Зараз їй 39, і вона схожа на свою маму тим, що не любить увагу преси, натомість займається соціальною діяльністю, зокрема допомагає в’язням реабілітуватися.

Окрім біографії, широку публіку і ЗМІ традиційно цікавить гардероб першої леді. Культовий модний журнал Vogue, наприклад, пише, що нова перша леді надає перевагу однотонним нарядам і простим лаконічним силуетам, але при цьому не боїться експериментувати з кольором.

Червона сукня від Reem Acra, зелена - від Brendon Maxwell

Приміром, на інавгурацію Барака Обами вона одягнула сукню яскраво-червоного кольору, а коли в 2020-му виступала з підтримкою чоловіка в Техасі, обрала колір фуксії.

Техас-2020

А ще модні видання помітили, що вона не боїться робити оригінальні «заяви» з допомогою… одягу чи взуття – приміром, під час минулорічної президентської кампанії вона одягла чоботи зі спеціальної колекції Stuart Weitzman з написом VOTE (голосуй).

Чоботи зі спеціальної колекції "Голосуй"

А на з’їзді демократичної партії в серпні 2020 вона була в зеленій сукні «назапах» від Брендона Максвелла, який є представником ЛГБТ-спільноти.

Перша леді з найбільшим політичним досвідом

Взагалі ж Джилл Байден можна назвати найдосвідченішою першою леді США. По-перше, вона уже 43 роки у шлюбі з одним із найвпливовіших політиків Америки і пройшла з ним пліч-о-пліч усі перипетії державної служби. А по-друге, упродовж восьми років вона була другою леді США, коли її чоловік був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами – і мала приблизно такі ж обов’язки, як і перша леді. Хоча власне це неформальна посада і чітких обов’язків у першої леді немає – зазвичай це благодійна діяльність, підтримка важливих соціальних ініціатив тощо.

Джилл Байден упродовж восьми років була другою леді США, коли її чоловік був віцепрезидентом

Бувши другою леді вона займалася проектами, націленими на покращення доступу до освіти, профілактику раку молочної залози, а також підтримувала родини військовослужбовців. У 2012-му вона навіть дебютувала у серіалі «Армійські дружини» в межах своєї кампанії з підвищення поінформованості про проблеми сімей військових. «Я відчувала, що можу донести послання до стількох людей на цьому шоу, тому що так багато людей дивляться його», – коментувала Джилл. Тепер вона продовжуватиме обрані напрями, про що говорила сама, а також заявила, що продовжить викладацьку діяльність.

Про своє рішення продовжити викладати, перебуваючи в ранзі першої леді, вона говорила завжди. Не відмовлялася вона від основної роботи і на посту другої леді. Тоді Джо Байден говорив, що курсові роботи вона перевіряла навіть на борту літака. Як тоді, так і зараз, її рішення продовжити професійну діяльність викликало справжній фурор. Іще ніколи в історії США дружина президента цього не робила.

«Вона справді перенесе роль першої леді у ХХІ століття», – вважає історикиня, професорка Університету Огайо Кетрін Джеллісон додаючи, що жодній з її попередниць не дозволялося жити життям більшості сучасних американських жінок.

Уже здобула любов американців

Власне, роль першої США у останні десятиліття стає все більш значимою. До 30-х років минулого століття дружини президентів переважно займалися організацією прийомів у Білому Домі і супроводжували чоловіків на урочистостях. Тепер же ситуація кардинально змінилася, приміром, згідно з останнім рейтингом соціологічної служби Gallup, колишня перша леді Мішель Обама очолила рейтинг жінок, якими найбільше захоплювалися американці в 2020 році.

Якою ж буде нова перша леді і чи має шанси отримати таке ж ставлення, як і Мішель Обама, наприклад? Із цим запитанням Укрінформ звернувся до Бориса Тізенгаузена, політолога та експерта з управління репутацією.

Мішель Обама та Джилл Байден

«Джилл Байден люблять у Сполучених Штатах, особливо тому, що вона пройшла такий непростий шлях зі своїм чоловіком – виховувала двох його синів як своїх, які, можна сказати, ініціювали цей шлюб, пережила втрату старшого сина, проблеми з наркотиками у молодшого. Але вона продовжує зберігати оптимізм і у свої 69 років викладає, активно займається спортом, має багато ініціатив і працює на благо суспільства. Такий формат першої леді дуже добре сприйматиметься американцями. А шлюб Байденів у формі партнерства має позитивне сприйняття не тільки у демократів, а й у республіканців», – говорить Борис Тізенгаузен.

Він додає, що як правило перші леді починали займатися благодійністю і обирали певний напрям своєї діяльності. У центрі уваги Мішель Обами був спорт і здоровий спосіб життя, у Лори Буш – грамотність серед населення, у Меланії Трамп – протидія булінгу. «Мішель Обаму дуже добре сприймали її співгромадяни, бо вона була дуже активна – іноді навіть більше, ніж її чоловік. Джилл, мабуть, буде менш активна через її основну роботу, але за рівнем харизми, сприйняття суспільством вона нічим не поступатиметься попередницям», – підсумовує експерт.

Юлія Горбань, Київ