У Нью-Йорку автобус вилетів з естакади та повис, переламавшись навпіл

У Нью-Йорку щонайменше вісім осіб постраждали внаслідок надзвичайної пригоди - подвійний автобус вилетів з дороги і повис на естакаді, переламавшись навпіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC New York.

За словами представника поліції, водій автобуса не впорався з кермуванням на проїжджій частині дороги та з'їхав з дороги на перетині швидкісної автомагістралі Крос Бронкс і Юніверсіті авеню. В результаті цього автобус пробив огорожу, вилетів з естакади заввишки 15 метрів, а його половина повисла над дорогою, що проходить унизу.

Серед постраждалих – пасажири з легкими травмами та водій автобуса з важкою травмою щелепи. Їх госпіталізували до лікарні.

Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT — FDNY (@FDNY) January 15, 2021

WOWWWWWW.



BUS IN THE BRONX 😭😭



HOWWWWWWW pic.twitter.com/JGI56gJQFC — Javi 🇵🇷 (@DJKingBori) January 15, 2021

Деталі інциденту з’ясовуються.