У Нью-Йорку автобус вилетів з естакади та повис, переламавшись навпіл

У Нью-Йорку автобус вилетів з естакади та повис, переламавшись навпіл

Фото, відео
Укрінформ
У Нью-Йорку щонайменше вісім осіб постраждали внаслідок надзвичайної пригоди - подвійний автобус вилетів з дороги і повис на естакаді, переламавшись навпіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC New York.

За словами представника поліції, водій автобуса не впорався з кермуванням на проїжджій частині дороги та з'їхав з дороги на перетині швидкісної автомагістралі Крос Бронкс і Юніверсіті авеню. В результаті цього автобус пробив огорожу, вилетів з естакади заввишки 15 метрів, а його половина повисла над дорогою, що проходить унизу.

Серед постраждалих – пасажири з легкими травмами та водій автобуса з важкою травмою щелепи. Їх госпіталізували до лікарні.

Деталі інциденту з’ясовуються.

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