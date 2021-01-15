У Нью-Йорку автобус вилетів з естакади та повис, переламавшись навпіл
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC New York.
За словами представника поліції, водій автобуса не впорався з кермуванням на проїжджій частині дороги та з'їхав з дороги на перетині швидкісної автомагістралі Крос Бронкс і Юніверсіті авеню. В результаті цього автобус пробив огорожу, вилетів з естакади заввишки 15 метрів, а його половина повисла над дорогою, що проходить унизу.
Серед постраждалих – пасажири з легкими травмами та водій автобуса з важкою травмою щелепи. Їх госпіталізували до лікарні.
Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT— FDNY (@FDNY) January 15, 2021
WOWWWWWW.— Javi 🇵🇷 (@DJKingBori) January 15, 2021
BUS IN THE BRONX 😭😭
HOWWWWWWW pic.twitter.com/JGI56gJQFC
Деталі інциденту з’ясовуються.