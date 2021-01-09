Блекаут в Пакистані: майже вся країна залишилася без світла

Блекаут в Пакистані: майже вся країна залишилася без світла

Укрінформ
У містах Пакистану сталося масштабне відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Twitter міністра енергетики країни Омара Аюба.

Без світла залишилися всі великі міста. Зокрема, електроенергії немає в таких великих містах як Карачі, Ісламабад, Лахор, Мултан і Касу.

Федеральний міністр енергетики Пакистану повідомив, що відключення сталося через раптове падіння частоти в національній системі розподілу електроенергії з 50 до нуля. Причина цього падіння розслідується.

Читайте также: В Украине возрастает цена электроэнергии для населения

Влада робить спроби запустити електростанцію Tarbela для відновлення електропостачання.

Водночас офіційний представник міністерства енергетики повідомив, що причиною відключення електрики стала аварія на електростанції Гудден. У Сангджані та Мардані енергопостачання вже відновлено.

Як раніше повідомляло агентство, в Україні скасували пільговий тариф на електрику. До кінця березня в Україні буде діяти єдина ціна на електроенергію, тоді як раніше за споживання менш як 100 кВт платили майже вдвічі менше.

Фото: Akhtar Soomro

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-