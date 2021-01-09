Блекаут в Пакистані: майже вся країна залишилася без світла
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Twitter міністра енергетики країни Омара Аюба.
Без світла залишилися всі великі міста. Зокрема, електроенергії немає в таких великих містах як Карачі, Ісламабад, Лахор, Мултан і Касу.
Федеральний міністр енергетики Пакистану повідомив, що відключення сталося через раптове падіння частоти в національній системі розподілу електроенергії з 50 до нуля. Причина цього падіння розслідується.
Влада робить спроби запустити електростанцію Tarbela для відновлення електропостачання.
نیشنل پاور کنٹرول سنٹر میں خود اس وقت بجلی بحالی کی نگرانی کر رہا ہوں pic.twitter.com/iq1ko8Hj7Z— Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021
Водночас офіційний представник міністерства енергетики повідомив, що причиною відключення електрики стала аварія на електростанції Гудден. У Сангджані та Мардані енергопостачання вже відновлено.
Як раніше повідомляло агентство, в Україні скасували пільговий тариф на електрику. До кінця березня в Україні буде діяти єдина ціна на електроенергію, тоді як раніше за споживання менш як 100 кВт платили майже вдвічі менше.
Фото: Akhtar Soomro