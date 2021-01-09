Блекаут в Пакистані: майже вся країна залишилася без світла

У містах Пакистану сталося масштабне відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Twitter міністра енергетики країни Омара Аюба.

Без світла залишилися всі великі міста. Зокрема, електроенергії немає в таких великих містах як Карачі, Ісламабад, Лахор, Мултан і Касу.

Федеральний міністр енергетики Пакистану повідомив, що відключення сталося через раптове падіння частоти в національній системі розподілу електроенергії з 50 до нуля. Причина цього падіння розслідується.

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Влада робить спроби запустити електростанцію Tarbela для відновлення електропостачання.

نیشنل پاور کنٹرول سنٹر میں خود اس وقت بجلی بحالی کی نگرانی کر رہا ہوں pic.twitter.com/iq1ko8Hj7Z — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) January 9, 2021

Водночас офіційний представник міністерства енергетики повідомив, що причиною відключення електрики стала аварія на електростанції Гудден. У Сангджані та Мардані енергопостачання вже відновлено.

Як раніше повідомляло агентство, в Україні скасували пільговий тариф на електрику. До кінця березня в Україні буде діяти єдина ціна на електроенергію, тоді як раніше за споживання менш як 100 кВт платили майже вдвічі менше.

Фото: Akhtar Soomro