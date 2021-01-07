Дипмісіям США через заворушення у Вашингтоні заборонили писати в соцмережах

Державний департамент США наказав американським дипломатичним місіям за кордоном утриматися від запланованих раніше публікацій у соцмережах Фейсбук та Твіттер з огляду на сутички біля будівлі Конгресу США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на три дипломатичних джерела.

Зазначається, що вказівка була видана держсекретарем США Майком Помпео.

У повідомленні, копію якого було надано CNN, йдеться про те, що планові публікації в соцмережах з акаунтів Державного департаменту також призупиняються.

Телеканал зазначає, що зазвичай в американському зовнішньополітичному відомстві вдаються до такої практики в разі терактів або масштабних стихійних лих в США. Це роблять, щоб уникнути публікації повідомлень на теми, які не пов’язані з подією.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

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Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, серед них - Ешлі Беббітт, ветеранка ВПС США. Також поліція затримала 52 особи.

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

У четвер Конгрес США задтвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.