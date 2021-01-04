На інавгурації Байдена традиційний парад замінять віртуальним
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Зазначається, що віртуальну версію параду транслюватимуть по телебаченню, а в програмі очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп та інших виконавців.
Організатори заходу заявляють, що учасники параду дотримуватимуться соціального дистанціювання.
Також повідомляється, що Байдена після складання присяги у Капітолії до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військових усіх родів військ.
Раніше повідомлялося, що Об'єднаний комітет Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США повідомив, що інавгурація Байдена відбудеться за мінімальної кількості запрошених. При звичайному відвідуванні інавгурації 200 тисячами осіб цього року їхня кількість буде обмежена членами конгресу особисто і ще одним їхнім гостем.