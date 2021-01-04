На інавгурації Байдена традиційний парад замінять віртуальним

На інавгурації Байдена традиційний парад замінять віртуальним

Укрінформ
На церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що запланована на 20 січня, традиційну двогодинну ходу представника держави до Білого дому замінять на віртуальний парад у зв'язку із коронавірусними обмеженнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що віртуальну версію параду транслюватимуть по телебаченню, а в програмі очікуються виступи музикантів, поетів, танцювальних труп та інших виконавців.

Організатори заходу заявляють, що учасники параду дотримуватимуться соціального дистанціювання.

Також повідомляється, що Байдена після складання присяги у Капітолії до Білого дому супроводжуватиме президентський ескорт з військових усіх родів військ.

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Раніше повідомлялося, що Об'єднаний комітет Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США повідомив, що інавгурація Байдена відбудеться за мінімальної кількості запрошених. При звичайному відвідуванні інавгурації 200 тисячами осіб цього року їхня кількість буде обмежена членами конгресу особисто і ще одним їхнім гостем.

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