Ненсі Пелосі переобрали спікером Палати представників
Укрінформ
Головою Палати представників Конгресу США вчергове обрано демократку Ненсі Пелосі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За переобрання 80-річної Пелосі проголосували 216 членів Палати представників, проти - 209.
Виступаючи перед депутатами, вона заявила: «Сьогодні, коли ми приносимо присягу, ми приймаємо на себе настільки ж складну і важку відповідальність, як і всі попередні покоління лідерів».
Пелосі підкреслила, що невідкладним пріоритетом залишається боротьба з коронавірусом. «І ми переможемо його», - додала спікер нижньої палати Конгресу США, пообіцявши виділення подальшої допомоги в боротьбі з пандемією.
Раніше Пелосі очолювала Палату представників з 2007-го до 2011 року, а також від січня 2019 року.
Фото: ZACH GIBSON / MCT