Ненсі Пелосі переобрали спікером Палати представників

Головою Палати представників Конгресу США вчергове обрано демократку Ненсі Пелосі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За переобрання 80-річної Пелосі проголосували 216 членів Палати представників, проти - 209.

Виступаючи перед депутатами, вона заявила: «Сьогодні, коли ми приносимо присягу, ми приймаємо на себе настільки ж складну і важку відповідальність, як і всі попередні покоління лідерів».

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Пелосі підкреслила, що невідкладним пріоритетом залишається боротьба з коронавірусом. «І ми переможемо його», - додала спікер нижньої палати Конгресу США, пообіцявши виділення подальшої допомоги в боротьбі з пандемією.

Раніше Пелосі очолювала Палату представників з 2007-го до 2011 року, а також від січня 2019 року.

Фото: ZACH GIBSON / MCT