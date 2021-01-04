Ненсі Пелосі переобрали спікером Палати представників

Ненсі Пелосі переобрали спікером Палати представників

Укрінформ
Головою Палати представників Конгресу США вчергове обрано демократку Ненсі Пелосі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За переобрання 80-річної Пелосі проголосували 216 членів Палати представників, проти - 209.

Виступаючи перед депутатами, вона заявила: «Сьогодні, коли ми приносимо присягу, ми приймаємо на себе настільки ж складну і важку відповідальність, як і всі попередні покоління лідерів».

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Пелосі підкреслила, що невідкладним пріоритетом залишається боротьба з коронавірусом. «І ми переможемо його», - додала спікер нижньої палати Конгресу США, пообіцявши виділення подальшої допомоги в боротьбі з пандемією.

Раніше Пелосі очолювала Палату представників з 2007-го до 2011 року, а також від січня 2019 року.

Фото: ZACH GIBSON / MCT

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