У США звільнили копа, який застрелив неозброєного темношкірого чоловіка

Американського поліцейського Адама Коя звільнили після того, як він застрелив неозброєного темношкірого чоловіка минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Рішення про його звільнення було ухвалене після рекомендації начальника поліції Томаса Квінлана. Той прийшов до висновку, що 47-річний темношкірий Андре Моріс Хілл став жертвою акту «безглуздого насильства», коли його застрелили минулого вівторка.

Квінлан назвав стрілянину «необгрунтованим застосуванням смертоносної сили», звинувативши Коя в тому, що він не зміг негайно надати медичну допомогу застреленому Хіллу.

Інцидент відбувся минулого вівторка у столиці штату Огайо. Поліцейський Адам Кой прибув на місце події після скарги одного із сусідів на шум від роботи двигуна автомобіля. Вхід в один з гаражів був відкритий, звідти до нього вийшов темношкірий чоловік. Кой відбіг на кілька метрів і вистрілив, поранення було смертельним. Як повідомляє видання, Андре Хілл гостював у будинку, з гаража біля якого вийшов до поліцейського.