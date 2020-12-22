У грецькому або римському стилі: Трамп наказав зводити «красиві» федеральні будинки

Президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким майбутні федеральні будинки по всій країні мають бути «красивими» і бажано побудованими в класичному грецькому, римському або подібному стилі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Нові проєкти федеральних будинків мають, подібно улюбленим пам'яткам Америки, підносити і прикрашати громадський простір, надихати людський дух, облагороджувати Сполучені Штати, викликати повагу з боку широкої громадськості та, за необхідності, поважати архітектурну спадщину регіону», - йдеться в указі.

У документі також зазначається, що занадто багато федеральних будинків відображають «бруталістські» проєкти минулого століття, створюючи «дисонанс суміші класичного і модерного дизайну».

Традиціоналісти вітають цей крок, але багато інших незадоволені. Наприклад Американський інститут архітекторів заявив, що «категорично проти» цієї ініціативи.