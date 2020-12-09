У Єгипті ліквідували одразу 40 терористів

Збройні сили Єгипту знищили на півночі країни щонайменше сорок терористів й сотні секретних сховків.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву армії Єгипту пише Сіньхуа.

Зазначається, що втрати єгипетських військових у сутичках з озброєними терористами в провінції Північний Синай становлять семеро осіб.

“Військово-повітряні сили знищили 437 сховків терористів в стратегічному напрямі північно-східної частини країни, ліквідувавши 25 дуже небезпечних терористів. Ще 15 бойовиків було вбито під час іншої операції”, - стверджує Сіньхуа.

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Військові також знищили шість повнопривідних автомобілів терористів, п’ять тунелів, 159 вибухових пристроїв, 32 мотоцикли й захопили три автоматичні гвинтівки й кілька переговорних пристроїв.

Нагадаємо: Єгипет бореться із хвилею тероризму, що призвела до загибелі сотень поліціянтів, військових та цивільних після повалення режиму колишнього президента Мохаммеда Мурсі в липні 2013 року й масованої кампанії проти його наразі забороненої групи “Брати мусульмани”. Відповідальність за більшість нападів взяла на себе терористична група, прихильна до ІДІЛ.