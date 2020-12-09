Верховний суд Ірану залишив у силі смертний вирок опозиційному журналісту

Верховний суд Ірану залишив у силі смертний вирок опозиційному журналістові Рухоллаху Заму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AL Jazeera.

За словами офіційного представника судової системи Голамхосейна Есмаїлі, Верховний суд Ірану залишив у силі рішення Ісламського революційного суду, ухвалене влітку цього року.

Він додав, що суд прийняв відповідне рішення ще місяць тому.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня в Ірані журналіста Рухоллаха Зама засудили до смертної кари. Він був редактором опозиційного порталу AmadNews і власником популярного Телеграм-каналу, на якому публікували компрометуючі матеріали про іранських чиновників та повідомляли про час акцій протесту у 2017 році.

Зам жив і працював у вигнанні у Парижі, але його заманили до Ірану в жовтні 2019 року, де заарештували. Пізніше журналіст у телеефірі вибачався за свою діяльність.