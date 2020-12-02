Австралійська криптобіржа випадково «злила» дані понад 270 тисяч людей

Одна з найбільших австралійських криптовалютних бірж BTC Markets випадково оприлюднила дані більше 270 тисяч користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.

Зазначається, що сам «злив» імен та електронних адрес користувачів стався у середу, коли BTC Markets робила масову розсилку. Електронні адреси всіх постраждалих були поміщені разом в графу «кому» замість того, щоб надіслати листа кожному користувачу окремо.

Самі ж листи були розіслані серіями по 1 000 отримувачів, таким чином зловмисники могли виявити дані 999 осіб за одну розсилку.

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Під час витоку не було опубліковано ані паролів, ані фінансових даних користувачів.

За даними ЗМІ, BTC Markets повідомить про інцидент в Управління австралійського уповноваженого з питань інформації, проведе внутрішній аудит та працюватиме над підвищенням рівня безпеки.

Фото: Timon Studler/Unsplash