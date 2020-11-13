Марки Україна-Японія презентували у стилі карате-до

Вже невдовзі марки надійдуть у продаж онлайн на сайті пошти Японії

Презентація марок Україна-Японія, випущених поштою Японії за сприяння Посольства України в Японії, відбулася 12 листопада у місті Хіно, базовому місті Олімпійської збірної України з карате-до.

Були мер міста Фуюхіко Осубо, голова міської ради Томоко Кубота, керуючий директор Всеяпонської федерації карате-до Такаса Арітаке, керівник Токійського відділення Поштової служби Японії Аравака Хітоші і багато інших гостей.

Всі були у масках або захисних щитках на обличчі, знімали тільки по команді фотографа на пару хвилин. Атмосфера була дуже зворушливою, відчувалося. що і подія, і зв’язки з Україною є дуже важливими для міста, яке є, фактично, передмістям Токіо на заході Японської столиці.

Звичайно, не обійшлося й без демонстрації вмінь дитячої школи карате-до, де все й відбувалося.

Марки відбиралися так. Один пам’ятник видатній особистості (Богдан Хмельницький), один замок (Ластівчине гніздо), одна дерев’яна архітектура (церква) і найбільш популярне серед японців туристичне місце в Україні – тунель кохання у Рівненській області. Їм він дуже подобається, і я їх розумію.

Через декілька днів марки надійдуть у продаж онлайн на сайті пошти Японії.

Перший раз у житті виступав японською і перший раз у житті надягнув карате-догу. Не судіть строго.

Окрема подяка другому секретарю Посольства Віолетті Удовик, яка все це придумала і здійснила.

Сергій Корсунський

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