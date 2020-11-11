Павло Латушко, член Президії КР Білорусі, керівник Народного антикризового управління

12-13 листопада у Ризі пройде Ювілейна 15-а Ризька конференція з безпеки. Однією з найбільш актуальних і цікавих дискусійних панелей там стане «Яким є майбутнє Білорусі?». У ній візьме участь один з найпомітніших політиків білоруської опозиції, у минулому посол Білорусі в Польщі, Франції, Іспанії та Португалії, ексміністр культури та колишній директор знаменитого Купаловського театру Павло Латушко. Оцінки такої досвідченої та поінформованої людини з приводу поточної ситуації у Білорусі і навколо неї є дуже важливими та цікавими. ВНЕСЕННЯ ДО САНКЦІЙНОГО СПИСКУ ЛУКАШЕНКА Є СИМВОЛІЧНИМ - Як ви оцінюєте підтримку, яку надають громадянському суспільству Білорусі її близькі сусіди? - Вона насамперед є важливою у сприянні виробленню єдиної позиції ЄС, учасниками якого є Литва, Латвія і Польща, щодо кризової ситуації у Білорусі. Голос цих країн чітко чути. Не менш важливим є і оперативне сприяння країн-сусідів. На жаль, велика кількість громадян Білорусі залишають країну через переслідування. Це вже тисячі людей, які виїхали до Польщі, Литви, Латвії. І до України, до речі. Останній приклад - це ті компанії, які брали участь у страйку в рамках «народного ультиматуму». Ціла низка компаній, бізнесменів зазнали різноманітних переслідувань: через службу пожежної безпеки, санітарну службу, податкову інспекцію, департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю. Накладено величезні штрафи. Нависла загроза закриття, ліквідації цих компаній, притягнення до відповідальності, що змушує бізнесменів залишати Білорусь. Також у названих чотирьох країнах опинилася ціла низка політичних діячів. І для нас дуже важливо бути у близькому діалозі з білоруським суспільством, з білорусами, які сьогодні борються за наші спільні цінності і права. Якось на Russia Today мене запитали, чому я не поїхав до Мексики. Питання, звичайно, риторичне - можна виїхати до Мексики, кактуси вирощувати. Але наша мета - максимально сприяти демократичним змінам у Білорусі. Щоб припинилося насильство, пройшли вільні вибори. Щоб країна вийшла із зовнішньополітичного, конституційного дефолту та економічного дефолту, що наближається. - Наскільки важливим є прецедент включення Лукашенка та його сина Віктора до санкційного списку ЄС? Чи консультувався Брюссель з білоруською опозицією з цього приводу? - Насамперед ми маємо взяти за основу для подальших міркувань головну тезу: зміна ситуації в Білорусі залежить від самих білорусів... Звичайно, ми ведемо діалог з нашими європейськими партнерами. Але ми також неодноразово пропонували такий діалог партнеру зі східного боку - Росії. Ситуація є такою, що Європейський Союз веде діалог з громадянським суспільством. Вони ж внесли пропозицію вести діалог з Лукашенком, але той в односторонньому порядку відмовився. Тобто, тут працює лише один трек з двох необхідних. З іншого боку, Росія відмовляється вести діалог з інститутами громадянського суспільства, які представляють думку білоруського народу. При цьому Росія підтримує діалог з Лукашенком. І тут також працює лише один трек з двох. От коли запрацюють усі чотири треки, тоді буде знайдений вихід з наявної важкої ситуації... Ну і, звичайно, внесення Олександра і Віктора Лукашенків до санкційного списку - це символічне, але дуже важливе для білоруського суспільства рішення. Воно показує, що в ЄС, у світових лідерів інших держав, які приєднуються до цього рішення, є розуміння, хто відповідальний за ту ситуацію, яка склалася в Білорусі.

ВАЖЛИВО, ЩО БАЙДЕН МАЄ ЧІТКУ ПОЗИЦІЮ ЩОДО БІЛОРУСІ - Що означають для Білорусі підсумки виборів у США? Чи є вже спроби контактів з командою Джо Байдена? - Нагадаю слова, які сказав наприкінці жовтня тоді ще кандидат у президенти Джо Байден: "Жоден лідер, який мучить свій власний народ, не може претендувати на легітимність. Саме тому міжнародне співтовариство має значно розширити санкції щодо поплічників Лукашенка і заморозити офшорні рахунки, на яких вони зберігають свої вкрадені багатства. Необхідно працювати з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб розробити план економічної підтримки справді суверенної, демократичної Білорусі". На сьогодні цю цитату можна розглядати як пріоритет зовнішньої політики США щодо Білорусі. І це надзвичайно важливий сигнал, який показує, що новий керівник США має свою позицію з цього питання. При цьому знову підкреслю, що вирішення білоруської кризи – це рішення білоруського народу. Ви не побачите у нас ані антизахідних гасел, ані прозахідних, ані антиросійських, ані проросійських. Усі гасла мають абсолютно пробілоруський характер. З першочерговою націленістю на припинення грубого порушення прав людини. А тепер подивимося на нинішнє становище Білорусі… - В якому аспекті? - Ми усвідомлюємо, що поряд з нами знаходяться два великих політичних центри: Російська Федерація і Європейський Союз. Так склалося історично, що РФ є найбільшим торговельним партнером Білорусі. Понад 40% білоруського експорту припадає на РФ. Вона ж є головним постачальником енергетичних ресурсів. Те, що Лукашенко реалізував проєкт АЕС, не робить нас більш незалежними від Росії, навпаки – ставить у ще більшу залежність. Поставка сировини для АЕС, утилізація відходів - це знову-таки співпраця з РФ. Кредитна лінія, яка виділена - це знову РФ... Також нас пов'язують досить широкі людські контакти. З іншого боку є ЄС. Він є другим ринком для білоруських товарів, а також головним джерелом нових технологій та інвестицій на розвиток. І, звичайно ж, ми беремо до уваги наш історичний зв'язок з Європою. Так от, можливо, сьогодні у нас складається унікальна можливість (хоча я як політик розумію, що вона якоюсь мірою ідеалістична, але хто забороняє прагнути до ідеалів?) - можливість стати мостом, що з'єднує Схід і Захід. Чим я обґрунтовую це рішення? На сьогодні у білоруському суспільстві немає політичної сили, політичного лідера, який міг би мати суспільну підтримку з антиросійською риторикою тп антиросійською програмою. З іншого боку, у суспільстві є запит на політика, який зміг би збалансувати відносини – як з Росією, так і з Заходом. Реально, прагматично, з урахуванням міжлюдських факторів. - Так, але… - Це трохи ідеалістичний підхід. І я розумію вашу дещо саркастичну посмішку. Україна проходила складний етап. Але я б не став порівнювати наше становище з ситуацією кількарічної давності в Україні. За різнимм параметрами. Політична ситуація всередині Білорусі зовсім відрізняється від української. У нас є проблема нерозвиненості політичних інститутів: партійності, політичного лідерства. Становлення цього сьогодні відбувається у Білорусі. Загалом, це зовсім інша геополітична ситуація, ніж та, що була в Україні… А тепер повернімося до Байдена. Його обрання фактично створює вікно можливостей.

МИ ПРОПОНУЄМО ОПТИМАЛЬНИЙ НА СЬОГОДНІ АЛГОРИТМ - У чому ж воно полягає? - На мій погляд, як політика, у наступному. До моменту вступу на посаду нового президента США і до того, як його адміністрація розпочне реалізацію тих принципів, які пан Байден озвучив у цитованій раніше заяві (економічні санкції, санкції щодо гаманців Лукашенка, щодо офшорів з грошима), є часовий лаг - місяць-два. І ось у цьому періоді закладається унікальна можливість вирішення наявної ситуації з мінімальним впливом зовнішніх факторів. Вирішення ситуації самими білорусами! В іншому разі - тут буде або сильніший вплив Росії, або сильніший вплив Заходу. У середньостроковій перспективі - гра через санкції, з іншого боку - через політичну та економічну підтримку. І це все може розтягнутися у довготривалу історію... Тому я вважаю, що наразі створюється нова можливість для більш швидкого вирішення кризової ситуації в Білорусі. - А які у вас є передумови для припущення про те, що озвучені майбутні заходи адміністрації Байдена можуть мати такий вплив? - Я роблю цей висновок, у тому числі виходячи і з контактів, які ми маємо наразі з багатьма серйозними, скажімо так, державами Європи, контактами з майбутньою адміністрацією США. Також роблю цей висновок з тих, можливо, не завжди двосторонніх, але певних сигналів про позиції, які починають формуватися і в Російській Федерації. - Розумію вашу ідеалістичну позицію. Дай-то Боже... Але вона є дуже складною і дуже тонкою, це біг по лезу. У Вірменії кілька років тому відбулася мирна революція проти влади, близької до Кремля. І там, у Вірменії, подібний "біг по лезу" закінчився обваленням у програну війну і встановленням прямого російського контролю на території Карабаху. Що робить залежність від Кремля абсолютною. - А який варіант ви пропонуєте? Розглянемо два крайніх сценарії... Не для нас, не для нинішніх структур білоруського громадянського суспільства. Ми не є політичною силою. Нагадаю, що ми лише інструмент для того, щоб вирішити нинішню кризу… Розглянемо два варіанти для майбутньої нової влади після Лукашенка. Припустимо, вона закриває кордони з Росією і йде в бік Заходу. Питання: хто готовий компенсувати Білорусі економічні втрати і повний економічний колапс, якщо ми обриваємо зв'язки з Росією? Відповідь є очевидною: ніхто. Добре, беремо протилежний варіант. Нова влада закриває кордони із Заходом, йде в обійми Росії. Питання: чи готове прийняти це білоруське суспільство сьогодні? Ні. І ось тут постає проблема. Яким є вихід з цієї ситуації?.. Ми пропонуємо той алгоритм, який на сьогодні вважаємо оптимальним. Він складний, ми знаємо, пам'ятаємо і враховуємо досвід і практику. Але іншого сценарію я не бачу. УСІ СТРУКТУРИ ОПОЗИЦІЇ ДІЮТЬ В КООРДИНАЦІЇ - Наприкінці вересня ви зазначили, що з білоруського МЗС звільнено так багато співробітників, що можна створювати «альтернативне МЗС». А наприкінці жовтня з'явилася нова структура під вашим керівництвом - Народне антикризове управління. Чи можете ви уточнити цілі її створення? І співвідношення з уже наявними інститутами протесту, громадянського суспільства Білорусі. - Нагадаю основоположне: наші структури не є власне політичними. Ми є інструментом для того, щоб вирішити кризу. А кризою сьогодні є Лукашенко. Наша мета - наблизити дату розв'язання кризи - "відльоту літака", як ми це умовно називаємо. Щодо Народного антикризового управління, то ідея створення подібної структури з'явилася місяці півтора тому. Розглядалися різні концепції, варіанти. І ми розуміємо, що сьогодні створена структура не є статичною, вона може перетворюватися, трансформуватися – залежно від потреб дня, нових завдань. Порядок денний до "відльоту літака" і після "відльоту літака", звичайно ж, є різним, він буде доповнюватися і розширюватися. У діяльності "Антикризового управління" ми отримали підтримку з боку Координаційної ради (КР) і з боку штабу Світлани Тихановської. Наразі наша мета - домогтися початку переговорів щодо врегулювання кризи. Далі відкриється поле для діяльності Координаційної ради, створеної як громадська платформа для проведення переговорів. Ми взаємодіємо з КР, у складі "Антикризового управління" є і члени Ради. Але що стосується політичного центру, то ним, безумовно, є штаб Світлани Тихановської, національного лідера. Ми також допомагаємо і в його діяльності. Тож у нас є чіткий розподіл відповідальності і розуміння взаємодії. - До речі, Світлана Тихановська також буде одним зі спікерів Rīga Conference-2020. - Я знаю. Зі Світланою Тихановською ми знаходимося практично у щоденному контакті. Приміром, минулого тижня двічі були у спільному зумі з працівниками «Гродно-азоту». А потім - з 40 районами Білорусі (загалом у країні 118 районів - ред.). Разом, удвох, ми відповідали на всі питання, які ставилися. На щотижневій основі у нас проходить зум-комунікації і в більш широкому складі: Тихановська, я, два інших члени Президії КР, які перебувають в Польщі, Ольга Ковалькова і Сергій Дилевський. Бере участь Вероніка Цепкало, яка також представляє і Валерія Цепкала. Беруть участь представники штабу Валерія Бабарика. Тобто, ми максимально скоординовані, у нас немає протиріч, тому що перед нами головне завдання, яке визначається трьома словами. Це звільнення (і реабілітація усіх, хто був репресований, піддався переслідуванню з політичних мотивів), відповідальність (притягнення до відповідальності усіх винних у насильстві над громадянами), вибори (чесні, вільні, демократичні). Ми всі об'єднані цими трьома цілями. Ми всі працюємо у зв'язці. Усі термінові і середньострокові стратегії у нас узгоджені. Для ухвалення тактичних рішень є можливість щоденного контакту. Хтось намагається вкидати ... Ну, зрозуміло хто - КДБ Білорусі вустами Лукашенка намагається заявити: дивіться, тут розкол опозиції. Але такого розколу немає. Ми скоординовані.