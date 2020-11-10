Сповідь інтернет-троля: виводимо жертву на новий рівень агресії

Як із Москви здійснюється координація роботи українців, які наймаються працювати на ворога інтернет-тролями

Ви коли-небудь уявляли собі, як виглядає інтернет-троль? Із ним ми зустрічаємося в одній з київських кав’ярень. На вигляд йому близько 25 років. Справляє враження вихованої та освіченої людини. Одразу домовляємося про умови конфіденційності – ім’я змінити, не згадувати деталі роботи, які б дозволили його ідентифікувати. Він також просить не називати його ботом.

Тексти не мали змоги перевірити з інших джерел усе, що розповів "троль", та враховуючи важливість теми, вирішили опублікувати цю розповідь.

“Я не бот, а троль. Боти – це здебільшого просто програмка, яка поширює копіпаст коментарів. Тролі – це вже живі люди, які вміють формулювати особисті індивідуальні коментарі й через них маніпулювати громадською думкою”.

Наш співрозмовник працює із Києва на ботоферму однієї з країн колишнього Радянського Союзу. За його словами, на роботу він влаштувався через рекомендацію знайомих як «помічник SMMника», сказали, що «потрібна людина до виборів».

“Я принципово не хотів працювати на внутрішньоукраїнське інформаційне поле. Вже краще займатися тим, чим займаюся я, десь на стороні”, – пояснює. Однак також можна влаштуватися через оголошення «посада SMM-менеджера» чи «менеджера з підтримки користувачів у соцмережах», або «потрібна людина лайкати фото та залишати відгуки».

Основною метою ботоферми, на якій працює троль, є підтримка чинного у цій країні режиму. Тому він впевнений, що їхні дії курирують представники місцевих органів держбезпеки та внутрішньої розвідки. А ті своєю чергою мають тісний зв’язок зі своїми колегами у Москві, як і в будь-якій державі СНГ, що перебуває під впливом Росії. На підтвердження своїх слів троль розповідає, що ботофермою активно просуваються такі меседжі, як шкідливість “кольорових” революцій, ідеї «братерства з росіянами».

СЕНСИ, "ВЕКТОРИ", НАРАТИВИ

“Структура, на яку я працюю, приблизно така: є єдиний "центр управління", який власне продукує основні сенси та провадить загальну координацію. Далі йде, назвімо його умовно, відділ аналізу та моніторингу, який моніторить та аналізує інформаційний простір, шукаючи резонансні теми та матеріали, що можуть викликати у населення небажану реакцію або, навпаки, повністю відповідають ідеології режиму.

Після того як знаходять відповідний матеріал, відділ готує «вектор» – такий собі наратив, у ключі якого потрібно формувати громадську думку. У векторі прописується: потрібно розкритикувати чи підтримати обраний пост, а також як саме це зробити.

Наприклад, якщо хтось напише пост про потребу носіння масок, "центр управління" може видати наратив розкритикувати дописувача, зокрема сказавши, що маски жодним чином не допомагають. Або навпаки – підтримати, стверджуючи, що маски рятують життя і дуже важливо їх носити, і взагалі, чому хтось дозволяє собі ходити без маски – це неповага до інших і наражання на небезпеку".

Після того як «вектор» визначено, його разом із лінком матеріалу, під яким потрібно залишити коментар, спускають «тімлідам»-координаторам.

Фото: Ray Reyes

Координатори здійснюють безпосередньо координацію тролів та ботів, їхніх позмінних графіків, спускають їм наративи та лінки на матеріали, які потрібно відкоментувати, вичитують підготовлені коментарі тощо. Координатор також спілкується з відділом техніків, які відповідають за створення та технічну підтримку акаунтів та автоматизацію їхньої роботи.

Після отримання лінків та векторів від координатора, тролі готують проєкти коментарів до них, які згодом знову надсилають йому на затвердження. Коментарі можуть бути різні за обсягом, але мають чітко передавати «вектор», який спустили зверху.

"Чому коментар нейтральний, коли він має бути агресивним?"

Під одним постом можуть попросити розмістити від 2 до 20 коментарів потрібного змісту. “Проєкти коментарів справді вичитують, можуть написати, наприклад, чому коментар нейтральний, коли він має бути агресивним або містити сумнів”, – розповідає троль.

Лише після затвердження коментарів їх можна розміщувати під постами. Якщо розмістити незатверджений коментар або такий, що не відповідає “вектору” – можуть звільнити. За свою зміну тролі оброблять не менш ніж десяток лінків, це близько 100 коментарів.

Контент для ботів простіший – це шаблон, наприклад «Зараз набагато краще, ніж було раніше», і вони їх просто тисячами копіпастять і поширюють. «Також як коментарі можуть використовувати заготовлені меми, стікери та гіфки – їх «піпл хаває» ще з більшим задоволенням», – зазначає троль.

Частиною обов'язків тролів та техніків також є регулярне оновлення контенту акаунтів, з якими вони працюють. Робиться це з певною періодичністю, але не дуже часто, аби акаунти нагадували звичайнісінькі середньостатистичні акаунти реальних користувачів соцмереж.

Загалом у тролів є нормальний робочий графік із вранішніми, денними, вечірніми чи нічними змінами. “Це ніби на заводі – зайшов у систему, відпрацював, тебе прочекінили, ти вийшов”, – пояснює троль. При цьому зарплата троля невисока, йдеться про кількасот доларів.

Звісно, це радше робота для студента, ніж для людини, яка має утримувати сім’ю. Хоча плюс у тому, що це непоганий підробіток – можна вибрати зручну зміну, яка б не перетиналася з основною роботою. “Я регулярно п’ю каву в одній і тій самій затишній, малолюдній кав’ярні, і якось почав помічати, що коли нема відвідувачів, бариста постійно тупить у ноуті та клацає по вкладках різних акаунтів у соцмережах. Якось випадково глянув на екран, а там щось близьке до того, що у мене на екрані – короткі репліки-коментарі в таблиці та перелік імен. Гадаю, в Україні це загалом поширена тема”.

Що більше розлютимо автора посту, під яким пишемо, то краще

У роботі тролів враховують кількість лайків під коментарем і реакцію, яку він викликає. “Відгуки, лайки, коментарі: що більше розлютимо автора посту, під яким пишемо, то краще – якщо люди реагують, значить, ми відчуваємо і транслюємо резонансні думки. Найкращим результатом вважається, коли реальні коментатори під цим постом під дією наших коментарів змінюють свою думку і самі починають сумніватися, ба навіть хейтити автора посту, або коли автор посту видаляв його через наші коментарі".

Фото: BENOIT TESSIER/REDUX

СПРОВОКУВАТИ АГРЕСІЮ

Утім, наслідки роботи тролів можуть бути значно драматичнішими. За його словами, інтернет-тролінг є частиною складової загальної боротьби з інакодумством у цій країні: “В кожній державі є ті, кому не байдуже. Спочатку людина пише щось вільнодумне, далі під її пост залітаємо ми з коментарями, а потім вона може зникнути, чи її можуть звільнити з роботи або навіть посадити за ґрати”. До того ж саме робота інтернет-тролів може стати однією з причин засудження інакодумців.

“Активісти є небажаними персонами та зазвичай противниками будь-якого режиму – ми їх (активістів – ред.) просто виводимо на той рівень агресії, коли вони починають говорити або писати все що завгодно, абсолютно не контролюючи себе. А це тягне за собою відповідальність”, – знизує плечима мій співрозмовник.

За словами нашого троля, якось його ботофермі поставили завдання дискредитувати одного з міністрів та його репутацію в соцмережах для усунення подальшої негативної реакції на його звільнення. Ба навіть спровокувати серед користувачів думку про те, що він «недостойний посади», «небезпечний та корумпований» – режиму потрібен був такий собі цап-відбувайло.

“Буквально за два тижні користувачі соцмереж від розспівування величальних пісень перейшли до справжнього хейту. Його звільнення всі зустріли радісно та з полегшенням і назвали це правильним рішенням”, – розповідає троль.

"Або, наприклад, вічна проблема будь-якого уряду – мітинги. Зараз ми спостерігаємо вже четвертий місяць поспіль мітинги в Білорусі, протестом за одну ніч змінили владу в Киргизстані, зрештою, саме з мітингів в Україні розпочався Майдан.

У повідомленнях з постами про мітинги, які потрібно не допустити основним вектором, буде: «Навіщо ходити на мітинги? Їх відвідують тільки нижчі верстви населення, люмпени, які не хочуть розуміти, що організатори їх обдурюють». Одного разу ми попрацювали настільки вдало, що на мітинг взагалі ніхто не прийшов".

МІСЦЕВУ МОВУ МОЖНА НЕ ЗНАТИ

“Люди думають, що троль має постійно “тусити” під обраним постом, закидуючи через кожні кілька хвилин по коментарю. Робота троля будується трохи за іншим принципом.

У троля кілька десятків акаунтів, на кожен з яких зав’язано одразу кілька соцмереж – це як реальна людина, у якої є фейсбук, інстаграм, телеграм, вконтактє, ютуб. Тож я наче реальна людина, яка гортає стрічку новин та коментує різні пости у відповідній соцмережі.

Технічно все автоматизовано, є програми, які дають змогу тримати відкритими відразу кілька акаунтів, враховувати алгоритми соцмереж. Робота, звісно, проводиться через VPN, аби не можна було відстежити місце перебування”, – розповідає троль.

Його ботоферма нині працює у Facebook, Instagram, Youtube, Telegram та "Вконтактє". “Зараз найбільша й активна аудиторія – у фейсбуці, інсті, ютубі. Починає підтягуватися тік-ток, там вже є чималенька аудиторія, але він ще поки вважається чимось новим”.

Ботоферма практично не взаємодіє з “Однокласниками”. “Ця соцмережа майже “вбита”, там нема цільової аудиторії, думаючих людей, ми з ними майже не працюємо”, – зазначає троль. Оминають вони і в Twitter, хоча тут інша причина – ця соцмережа дуже слабко поширена у країнах колишнього Радянського Союзу.

Ще одне, здавалося б, логічне запитання щодо умов роботи у чужому мовному середовищі нашому тролеві видається малозначним. А саме – потреба знання місцевої мови. Як і в багатьох інших пострадянських країнах, так само як і в Україні чи країні, де працює троль, і надалі відчувається засилля російської мови.

Багато місцевих і самі достоту не знають своєї мови та спілкуються виключно російською

“Багато місцевих і самі достоту не знають своєї мови та спілкуються виключно російською. Тому достатньо знати всього пару слів з їхньої мови, і тебе приймуть за свого”, – каже мій співрозмовник. Хоча до місцевого населення вже починає доходити, що мовний бар’єр є серйозною перешкодою для російської пропаганди.

«Литва, Латвія, Естонія, Грузія є прикладом того, як можна майже усунути вплив тролів у соцмережах через мовний бар’єр – їхня молодь вже не спілкується в соцмережах російською та не володіє нею. Навіть україномовний фейсбук часом сміється над коментарями, що перекладені з російської за допомогою гугл-перекладача і набувають зовсім іншого змісту» – пояснює він.

Деякі лідери думок намагаються комунікувати лише своєю національною мовою. Хоча і на це у пропагандистів є своя відповідь. “Щоправда, рідко, але іноді нам, наче ботам, таки скидають якісь готові коментарі місцевою мовою. Від нас потрібно їх тільки розмістити, так би мовити, розбавити російський контент автентичністю”, – зазначає троль.

ПРОСТО БАНИТИ

Загалом, за словами мого співрозмовника, люди всюди ставляться до інтернету, до соцмереж, як до чогось абсолютно безпечного, свого. “Хтось кидає вам запит у друзі й полайкає якісь ваші фотографії, і все – ви додаєте користувача в друзі, відкриваєте йому до себе доступ. І троль отримує можливість коментувати ваші пости”.

Так само, за його словами, люди не розуміють, що багато начебто безневинних груп у соцмережах, дописи яких вони репостять, так само створені для маніпуляції їхньою думкою. “Наприклад, група про мальовничу Україну, де будуть лише гарні фотографії та позитивні новини про Україну – ця група насправді може бути створена десь із Москви таким тролем, як я. Тому що всі люблять гарні фотки та надихаючі пости.

А потім через рік чи півтора туди буде заливатися потрібний замовнику контент. Або група, де весь час постять сумні історичні факти про Україну – вбивства, зґвалтування, зраду – та змальовують образ знедолених, обманутих українців. Через підписників такої групи легко просувати ідеї помсти чи встановлення справедливості, або навпаки, створювати образ приниженої, вбогої нації”, – розповідає троль.

“Люди не вміють відрізняти зерна від полови, вони на все ведуться: скандальні заголовки, плітки, відверті фейки – більшість навіть не задумується над достовірністю інформації, джерелом походження, датою створення”, – додає інтернет-троль.

Водночас, за його словами, вирахувати троля або бота дуже легко: “Ви заходите на сторінку – фотографії може не бути, зареєстрований будь-де, інформації мінімум, жодних постів, а ще зазвичай низка ботів, які коментують один за другим – у них навіть можуть збігатися дати створення акаунтів та фото на профільних аватарках”.

Фото: Prateek Katyal, Pexels

На питання, що можна порадити людині, яка стала жертвою атаки тролів чи ботів, мій співрозмовник відповідає: “Поставити в налаштуваннях, що мене можуть коментувати виключно друзі. І тих, кого ви додаєте в друзі, ви маєте знати особисто. Плюс, якщо це бот – його треба просто банити. Це єдиний спосіб боротьби з ним. Їхні технічні можливості теж не безмежні. І загалом, якщо у вас є своя думка – неважливо, що пишуть під вашим постом. На сьогодні будь-яка думка може наражатися на критику. І дуже часто це робиться свідомо – для того, щоб дискредитувати людину, змусити її сумніватися у своїх поглядах. У нас дуже закомплексовані люди, вони чомусь постійно хочуть отримати схвалення чи той же лайк. Тому я би просто порадив не реагувати на подібні коменти, а їхніх авторів відправляти в бан та блокувати”.

Андрій Гарасим

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