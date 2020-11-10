Байден відстоює закон Обами про доступну медицину

Байден відстоює закон Обами про доступну медицину

Укрінформ
Обраний президент США Джо Байден відстоює підписаний адміністрацією Обами закон про охорону здоров'я напередодні розгляду позову щодо цього закону у Верховному суді. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Сьогодні, 10 листопада, Високий суд заслухає аргументи по суті у справі про «Закон про доступне медичне обслуговування», також відомий як Obamacare. Байден має намір виступити з промовою на його захист.

Пропрацювавши віце-президентом при керівництві Барака Обами протягом восьми років, Байден пообіцяв підтримувати Закон про доступне медичне обслуговування, відстоюючи «громадський варіант», який дозволить більшій кількості людей вибирати медичне страхування, що спонсорується державою.

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У 2012 році суд постановив залишити без змін основні складові закону, але тепер Верховний суд контролюється консервативною більшістю, і закон може потрапити під загрозу скасування.

Позов, який оскаржує закон про охорону здоров'я, був поданий у найбільшому консервативному штаті Америки - Техасі і підтриманий Дональдом Трампом і провідними республіканцями. У позові міститься заклик до Верховному суду оголосити закон неконституційним, оскільки Конгрес США при внесенні змін до податкового законодавства скасував штрафи за відсутність медичного страхування, які й передбачала система Obamacare.

фото: Getty Images

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