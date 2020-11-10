Байден відстоює закон Обами про доступну медицину

Обраний президент США Джо Байден відстоює підписаний адміністрацією Обами закон про охорону здоров'я напередодні розгляду позову щодо цього закону у Верховному суді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Сьогодні, 10 листопада, Високий суд заслухає аргументи по суті у справі про «Закон про доступне медичне обслуговування», також відомий як Obamacare. Байден має намір виступити з промовою на його захист.

Пропрацювавши віце-президентом при керівництві Барака Обами протягом восьми років, Байден пообіцяв підтримувати Закон про доступне медичне обслуговування, відстоюючи «громадський варіант», який дозволить більшій кількості людей вибирати медичне страхування, що спонсорується державою.

У 2012 році суд постановив залишити без змін основні складові закону, але тепер Верховний суд контролюється консервативною більшістю, і закон може потрапити під загрозу скасування.

Позов, який оскаржує закон про охорону здоров'я, був поданий у найбільшому консервативному штаті Америки - Техасі і підтриманий Дональдом Трампом і провідними республіканцями. У позові міститься заклик до Верховному суду оголосити закон неконституційним, оскільки Конгрес США при внесенні змін до податкового законодавства скасував штрафи за відсутність медичного страхування, які й передбачала система Obamacare.

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