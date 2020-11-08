У Білорусі вже понад 750 затриманих, але опозиція кличе на вечірню акцію

Правозахисний центр «Вясна» на вечір неділі зібрав імена вже 751 затриманого на акціях протесту, в основному у Мінську.

Дані розміщені на сайті правозахисників, передає Укрінформ.

Затримання здебільшого проходили у Мінську на «Марші народовладдя». Також були затримання у Гомелі, Вітебську, Бобруйську, Жлобині, Полоцьку, Ляховичах, Березі (обидва міста - Брестської області).

Тим часом в опозиційних телеграм-каналах з'явилися заклики вийти на вечірню акцію протесту. З'являються повідомлення, що в деяких місцях вже також почалися затримання.

При затриманні активістів на денній акції білоруські силовики проявляли жорсткість: відомо, щонайменше, про два випадки у Мінську, коли затриманих з важкими травмами забирала «швидка допомога».

Сьогодні у Мінську проходив «Марш народовладдя», менш численний ніж у минулі вихідні. В інших містах країни акцій протесту сьогодні було набагато менше.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.