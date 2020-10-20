Алясці загрожує цунамі після землетрусу в Тихому океані

Алясці загрожує цунамі після землетрусу в Тихому океані

Укрінформ
Мешканці південного узбережжя американського штату Аляска отримали попередження про цунамі, яке виникло внаслідок потужного землетрусу з епіцентром в північній частині Тихого океану.

Про це повідомив у понеділок Національний центр США щодо попередження цунамі, передає власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією Центру, землетрус стався в понеділок на відстані 90 км на північний схід від міста Сенд Поїнт та мав магнітуду 7,5. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів.

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Попередження про цунамі стосується Алеутських островів та південного узбережжя Аляски. У населених пунктах, які знаходяться в зоні ризику, відбувається евакуація місцевих жителів.

Нагадаємо, штат Аляска знаходиться на стику Північно-Американської та Тихоокеанської плити і є однією з найбільш активних сейсмічних зон на Землі.

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