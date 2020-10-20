Алясці загрожує цунамі після землетрусу в Тихому океані
Укрінформ
Мешканці південного узбережжя американського штату Аляска отримали попередження про цунамі, яке виникло внаслідок потужного землетрусу з епіцентром в північній частині Тихого океану.
Про це повідомив у понеділок Національний центр США щодо попередження цунамі, передає власний кореспондент Укрінформу.
За інформацією Центру, землетрус стався в понеділок на відстані 90 км на північний схід від міста Сенд Поїнт та мав магнітуду 7,5. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів.
Попередження про цунамі стосується Алеутських островів та південного узбережжя Аляски. У населених пунктах, які знаходяться в зоні ризику, відбувається евакуація місцевих жителів.
Нагадаємо, штат Аляска знаходиться на стику Північно-Американської та Тихоокеанської плити і є однією з найбільш активних сейсмічних зон на Землі.