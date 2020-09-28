Саміт G20 у листопаді пройде онлайн

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) під головуванням Саудівської Аравії пройде 21-22 листопада в онлайн-форматі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз групи.

Зустріч лідерів G20 пройде під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абделя Азіза Аль Сауда. Темою заходу буде "Реалізація можливостей 21 століття для всіх".

"Майбутній саміт лідерів G20 буде зосереджений на захисті життів та відновленні економічного зростання шляхом усунення виявлених під час пандемії вразливостей та закладанні основ для кращого майбутнього. Саміт також буде спрямований на сприяння міжнародним діям з реалізації можливостей 21 століття для всіх шляхом розширення прав і можливостей людей і захисту нашої планети з одночасним використанням інновацій для формування нових горизонтів", - йдеться у заяві.

У G20 також відзначили про виділення групою понад 21 мільярда доларів на підтримку виробництва, поширення і надання доступу до ліків, вакцин і діагностики. Ще 11 трильйонів доларів "Велика двадцятка" направила на захист світової економіки і запустила програму по припиненню виплат по боргах для найменш розвинених країн.

Читайте також: Глави МЗС G20 збираються на позачергову зустріч

Як повідомляв Укрінформ, саміту лідерів G20 передувала позачергова зустріч глав МЗС країн Великої двадцятки 3 вересня. Вона також проходила у форматі відеоконференції.