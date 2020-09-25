Володимир Мацкевич, білоруський філософ і методолог

За 26 років Лукашенка при владі ніколи ще бажання змін не було таким відчутним, а прояв жорстокості до власного народу - таким безжальним, як за останні майже два місяці: свавілля ОМОНу, тітушок, жорсткі затримання, побиття, тортури... Наразі важко міркувати: чи буде чи нова політична ера, яка прийде за протестами, добою динамічних змін і нового уряду, чи ж стане епохою тривалих і кривавих репресій машини «жорсткої руки». Забагато змінних в цьому рівнянні. Але одне відомо точно - Білорусь і білоруси вже не будуть колишніми. Отже, про системний погляді на протест, на революцію, яка затягується в умовах двовладдя - Укрінформ поговорив з білоруським філософом і методологом (членом знаменитого Московського методологічного гуртка Г.П. Щедровицького), психологом, суспільно-політичним діячем і телеведучим Володимиром Мацкевичем. ІНАВГУРАЦІЯ ЛУКАШЕНКА ПРОВОДИЛАСЯ ДЛЯ РОЗГУБЛЕНОЇ ЕЛІТИ - Пане Володимир, почну з того, що запитання до інтерв'ю ми готували заздалегідь, ще на тлі чуток про можливу інавгурацію Лукашенка. У середу, 23 вересня, «партизанська» інавгурація відбулася - нишком. Що думаєте з цього приводу, наскільки це змінює ситуацію на найближчі тижні? - Проведена 23 вересня таємна інавгурація Лукашенка не впливає на розклад сил, але дещо змінює ситуацію, хоча і не принципово. Зрозуміло, що більша частина суспільства не змінить свого ставлення, ні до «виборів», ні до колишнього президента. Сам захід проводився зовсім не для більшості, а для тієї меншості, яке ще підтримує Лукашенко, але починає сумніватися. Ця інавгурація мала морально підтримати розгублену еліту режиму, продемонструвати впевненість і непохитність влади. Наскільки це вдалося, поки не зрозуміло. Сумнів у твердості своїх прихильників проявився і в тому, що гостей на захід запрошували, не називаючи це інавгурацією. Режим боявся витоку інформації від запрошених. І не дарма, оскільки витік все ж був, чутки про майбутню, або можливу ​​інавгурацію розповзалися ще напередодні ввечері. Ці чутки виглядали недостовірними, оскільки джерело (або кілька джерел) саме не могло бути впевнене в тому, на який захід його запросили. Визнання сили протесту, побоювання, що опозиція може зірвати найважливіший для режиму захід, є непрямим визнанням і наявності двовладдя в країні. Режим демонструє, що він все ще «може», незважаючи на те, що «низи не хочуть». Але може він тільки із застосуванням сили. Силою можна придушити протести, можна запобігти страйку, але сила марна в економіці і в інших сферах державного управління. Інавгурація не здатна зупинити політичну кризу, економічне падіння, і навіть деградацію держструктур. Інавгурація - це ритуал, але не сакральний, не подібний на релігійні таїнства, які незворотні. Перформативний акт наречення нелегітимного президента легітимним не змінить того факту, що «вибори» були нелегітимними. Громадські ритуали виконують свою функцію лише тоді, коли суспільство їх визнає. В даному випадку суспільного визнання немає і не буде. Цей ритуал - швидше пародія на інавгурацію. Глави багатьох держав, включаючи Україну, вже заявили, що не визнають Лукашенко президентом. Навіть російський президент, який привітав Лукашенка з «перемогою» на «виборах», цього разу утримався від вітань, і Росія через офіційних осіб (Пєсков і Захарова) оголосила цю подію внутрішньою справою Білорусі.

Революція триває. КРАЇНА ВЖЕ НЕ БУДЕ ЯК РАНІШЕ - І вже більше місяця... Тепер дуже часто від білорусів чути фразу: «Країна вже не буде як раніше!». На ваш погляд, що зараз відбувається в білоруському суспільстві, як змінилася країна? Ні менталітет, ні стан суспільства не є причинами існування такого режиму - Якщо залишити осторонь політичні моменти, то можна відзначити глибинні зміни, що нагадують тектонічний зсув в соціальній структурі та усвідомлення суспільством самого себе. Десятиліттями панувало уявлення про комплементарності режиму і суспільства. Вважалося, що існуючий режим повністю відповідає потребам і запитам суспільства, або, що він випливає з ментальності білоруського народу. Про це говорили і писали ідеологи режиму, така думка підтримувалася сервільною наукою, в цьому були переконані експерти і зовнішні спостерігачі. Зараз стало очевидно, що цей режим створений штучно, існує лише на брутальній силі і коштом російської підтримки. Ні менталітет, ні стан суспільства не є причинами існування такого режиму. Цей міф викликав своєрідний комплекс національної меншовартості. Опозиція, діячі культури, лідери громадської думки порівнювали Білорусь з демократичною Литвою, з Грузією, яка боролася з російським тиском, з бунтівною Україною, і говорили про сформовану націю. Ознаки формування нації бралися з історичних прецедентів епохи модерну. Нечисленні дослідники, які розуміли, що формування націй в XIX столітті і в XXI протікає зовсім в інших соціокультурних формах, зараз діють зовсім інші чинники, і особливості національного будівництва не можна зрозуміти на основі теорій, що пояснюють події столітньої давності, - не були популярні. Зараз стає очевидно, що білоруські суспільство і нація, хоч і не схожі на інших, але цілком сучасні, і архаїчні критерії непридатні для опису і розуміння Білорусі. Білоруський режим в очах світової спільноти виглядав доволі «вегетаріанським», прийнятним партнером у дипломатичних відносинах. Режиму не було потреби вдаватися до жорстоких репресій до тих пір, поки суспільство його терпіло. Але зараз стало очевидним, що диктатура не зупиниться ні перед чим, захищаючи себе. У хід іде весь арсенал засобів придушення, від вбивства політичних опонентів до розстрілу мирних демонстрацій і тортур ув'язнених. Зрозуміло, що все хороше в країні створено і підтримується сучасним білоруським суспільством, а зовсім не диктатурою і диктатором Тривалий час у країнах-сусідах Білорусі панувало переконання, що відносний добробут і порядок в країні забезпечені саме диктатурою, і навіть особистим впливом Лукашенка. Цим пояснювали і працюючі підприємства, і низький рівень корупції, навіть чистоту вулиць. Зараз усі можуть побачити, що порядок підтримують протестувальники, що суспільство вимагає дотримання законів, а режим зневажає всі і будь-які закони, провокує і чинить безлад. Подив спостерігачів викликає поведінка протестувальників, які дотримуються правил дорожнього руху на маршах, чисті вулиці, площі і парки після того, як ними пройшли сотні тисяч людей, жодної розбитої вітрини, перевернутої машини, ніякого мародерства і хаосу. Для учасників ж маршів і демонстрацій все це здається само собою зрозумілим. І зрозуміло, що все хороше в країні створено і підтримується сучасним білоруським суспільством, а зовсім не диктатурою і диктатором. Коли ми говоримо, що країна вже не буде колишньою, то це меншою мірою стосується політико-державного устрою, а більше - цих глибинних змін, починаючи з вивільнення від комплексу національної меншовартості, і закінчуючи несприйняттям будь-яких форм авторитаризму. ДО ПЕРЕМОГИ ЩЕ ДУЖЕ ДАЛЕКО - Чи готове білоруське суспільство до тривалого опору, чи вірите ви в успіх мирного протесту, і чому? - Відразу скажу, що до перемоги ще дуже далеко. Готовність суспільства до затяжної боротьби і тривалого опору можна оцінити тільки емпірично. Ми проводимо опитування на вулицях серед учасників протестів. Ці опитування важко піддаються формалізованому опрацюванню, але приблизно раз на тиждень керівниця нашої соціологічний групи публікує резюме «Голос вулиці». Поки можна говорити про те, що в суспільстві сформувалася готовність до тривалого протистояння. Але на це впливають багато чинників - від жорстокості репресій до інформаційних вкидів. З огляду на мирний характер революції інформаційна війна набуває дуже важливого значення. Поки ми не можемо домінувати в інформаційному просторі, не можемо подолати інформаційний шум. Тому мобілізація суспільства залишає бажати більшого. - Без організаційного ядра, лідера і чіткої програми дій: чи не здається вам, що білоруським протестам чогось бракує? Наші лідери - це, скоріше, символи протесту і революції, ніж діючі політики, готові перебрати владу - Так, нам дуже бракує політичного центру і керівництва. Революції завжди стаються несподівано. А в нашому випадку до цього практично ніхто не був готовий. Кандидати і їхні групи підтримки йшли на «вибори», розуміючи, що вони не зможуть їх виграти, тому навіть не готувалися, і не створили політичних структур, готових взяти на себе відповідальність за організацію і управління процесами. Наші лідери - це, скоріше, символи протесту і революції, ніж діючі політики, готові перебрати владу.

Революції завжди стаються несподівано, навіть для тих, хто до них готувався. А вже якщо ніхто не готувався, то виявляється, що ніхто і не готовий. Все доводиться винаходити і робити на ходу. Наша ситуація відрізняється від того, що відбувалося в інших країнах. В Україні був парламент, були політичні партії, були, хоч корумповані, але державні інституції, які могли виступити проти Януковича. У Білорусі до початку революції не було нічого. А за ті кілька місяців до «виборів» і тижні після 9 серпня - дуже важко створити те, на що потрібні роки роботи. Нині триває формування політичного ядра. Щоправда, дуже повільно. Процес ускладнюється відсутністю взаєморозуміння між старою опозицією, яка має досвід і знання, і новою, у якої є енергетика і ентузіазм, але практично ніякого політичного досвіду. - А що з політичною програмою? Вона взагалі є? Усі знають, проти чого ми протестуємо, але як тільки заходить мова про те, за що ми виступаємо, починаються проблеми - З програмою ще складніше. Протестуюче суспільство аморфне. Усі знають, проти чого ми протестуємо, але як тільки заходить мова про те, за що ми виступаємо, починаються проблеми. Позначається низький рівень політичної культури суспільства, яке десятиліттями було відірване від політичного життя, не брало участі в управлінні державою. Але і це можна виправити. Наша аналітична група виявилася підготовленою до революції. Ми ще торік розуміли ті умови і обставини, в яких проходитимуть «вибори», і те, що будуть масові протести. Ми враховували і рівень політичної культури і підготовки лідерів. Тому ми запропонували концепт «4-ї республіки», перезаснування держави через Установчі збори. Повільно, але впевнено ця програма вивчається і освоюється лідерами Координаційної ради. ЯКЩО В БІЛОРУСІ РЕВОЛЮЦІЯ, ОТЖЕ Є НАЦІЯ - Багато говорять про те, що саме зараз іде формування білоруської нації. Що думаєте з цього приводу? Власне, що можете сказати про обличчя протестувальників? Радянізація позначилася на білорусах сильніше, ніж на інших народах. Тепер нам доводиться виправляти все, що пов'язано з радянським спадком - Нації не виникають умить. Цей процес забирає десятиліття. І він може бути усвідомленим, забезпеченим національною ідеологією, як це було з націями минулих століть. Нації, що формуються в XX столітті, ще ніхто не вивчав і не аналізував. Початок формування білоруської нації припадає на період перед першою світовою війною, як і у інших народів Східної і Середньої Європи. Але у нас цей процес був перерваний і спотворений. Радянізація позначилася на білорусах сильніше, ніж на інших народах. Тепер нам доводиться виправляти все, що пов'язано з радянським спадком. Я описував цей процес формування нації через паралельно-послідовне розгортання трьох процесів «дерадянізація-білорусизація-європеїзація». Режим Лукашенка ставив своєю головною метою зупинку білорусизаціі, всіляко перешкоджав їй. І слід добре розуміти, що формування нації в епоху глобалізації, відкритого світу відбувається зовсім не так, як в епоху газет і радіо. Необхідно переосмислити всі умови і обставини становлення націй в добу інтернету, глобального ринку, в тому числі - і ринку праці. Зараз ми просто побачили націю в такому ракурсі, про який ніхто не писав і не говорив. Ця нація зовсім не схожа на те, про що мріяли лідери «Адрадження» 1980-90-х років. Але революція - це справа нації, а не лідерів і ідеологів. Якщо ми впевнені, що в Білорусі відбувається революція, отже - є нація. І вона є такою, якою ми її зараз спостерігаємо. Ну, і така, якою вона покаже себе після перемоги революції.