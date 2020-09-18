Міжнародна спільнота засудила навмисне відключення інтернету в Білорусі

Влада Білорусі повинна припинити практику відключення інтернету на території країни й фільтрування онлайн контенту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це йдеться у поширеній канадським МЗС спільній заяві Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Ісландії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словенії, Швеції, Швейцарії, Об’єднаного Королівства й України.

“Ми, підписанти, глибоко стурбовані й засуджуємо часткове та повне відключення Інтернету, а також точкове блокування контенту урядом Білорусі, що відбувається після фальсифікованих президентських виборів у країні. Відключення й блокування чи фільтрування послуг невиправдано обмежує право на мирні збори та свободу слова, особливо коли їм бракує процедурної справедливості й прозорості”, - йдеться у документі.

Зазначається, що “у поєднанні із обмежувальними заходами та залякуванням, застосовуваним проти опозиційних кандидатів, а також масовими арештами й затриманням членів громадянського суспільства й журналістів Білорусі, дії із обмеження доступу до Інтернету, у тому числі соціальних мереж й інших цифрових комунікаційних платформ, ще більше шкодять громадському простору”, - наголошується у заяві.

Підписанти пообіцяли “й надалі підтримувати народ Білорусі, який намагається донести свою думку у супереч утискам”. “Ми особливо раді важливій ролі, яку відіграють жінки у закликах до справедливості й відповідальності”, - зауважується у спільному зверненні.

З огляду на це підписанти закликали владу Білорусі “утриматися від вимикання інтернету й блокування чи фільтрування послуг й поважати міжнародні зобов’язання у галузі прав людини”. “Ми закликаємо уряд Білорусі поважати громадський простір, зокрема дотримуватися прав людини та фундаментальних свобод, демократії й принципів верховенства права”, - підсумовується у заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.