Мін'юст США відкрив справу на Болтона через його скандальну книгу

Міністерство юстиції США відкрило кримінальну справу на колишнього радника глави Білого дому Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона після публікації його книги через можливе оприлюднення конфіденційної інформації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у червні цього року Болтон представив книгу «Кімната, де це сталося», в якій розкритикував Трампа за його бачення геополітики у світі.

У відповідь глава Білого дому чітко дав зрозуміти, що хоче, аби правоохоронці розпочали розслідування проти Болтона, і назвав свого колишнього радника з питань нацбезпеки «брехуном».

Однак сама кримінальна справа стосується твердження Болтона про те, що книга пройшла повну перевірку щодо нацбезпеки для країни перед публікацією. На думку критиків, ця перевірка ще не повністю завершена.

Тим часом гранд журі у справі затребувало деякі документи у видавництва Simon & Schuster, яке надрукувало книгу, та компанії Javelin Agency - представника Болтона.

Як відомо, Джон Болтон працював радником президента США Дональда Трампа з 9 квітня 2018 року до 10 вересня 2019 року.

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