У Панамі виявили масове поховання: кількість і стать жертв невідомі

Панамська поліція проводить розслідування щодо нещодавно виявленого масового поховання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Могилу знайшли у віддаленому північно-західному регіоні Панами, населеному переважно корінними племенами, у важкодоступному місці за 350 кілометрів від столиці: у панамській прокуратурі заявили, що слідчим довелося йти до поховання аж 10 годин через гори.

Наразі всі людські останки доправлені на дослідження. Поки що не вдалося встановити ні стать, ні вік, ні точну кількість жертв.

Як зазначається, неподалік у січні цього року вже було знайдено могилу з сімома тілами. Ці жертви були пов’язані з релігійною сектою «Нове світло Бога», що практикувала жорстокий екзорцизм. Панамська поліція заарештувала ймовірного лідера секти – в цьому допомогли троє місцевих селян, які врятувалися з одного із ритуальних заходів. Після того поліція обшукала імпровізований храм секти, де було знайдено голу жінку, мачете, ножі та принесену в жертву козу. Було звільнено 15 осіб, яких секта утримувала силою.

Фото: PANAMA PUBLIC PROSECUTOR