Новий спалах лихоманки Ебола у ДР Конго вбив майже півсотні людей

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Всесвітньої організації охорони здоров'я Африки в Twitter.

В Організації опублікували останній звіт про ситуацію в Мбандаку у зв'язку зі спалахом хвороби, викликаної Еболою. Станом на 10 вересня там зафіксовано 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результати тесту.

Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).



➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA