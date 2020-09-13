Новий спалах лихоманки Ебола у ДР Конго вбив майже півсотні людей

Новий спалах лихоманки Ебола у ДР Конго вбив майже півсотні людей

Укрінформ
У Демократичній Республіці Конго почався одинадцятий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола, а загальна кількість хворих перевищила сотню осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Всесвітньої організації охорони здоров'я Африки в Twitter.

В Організації опублікували останній звіт про ситуацію в Мбандаку у зв'язку зі спалахом хвороби, викликаної Еболою. Станом на 10 вересня там зафіксовано 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результати тесту.

Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.

Нагадаємо: хвороба, спричинена вірусом Ебола — гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Хвороба характеризується часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому.

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Лихоманка Ебола входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

У березні цього року у Демократичній Республіці Конго з медичної установи після одужання виписали останню пацієнтку, яка хворіла лихоманкою Ебола.

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