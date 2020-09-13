Новий спалах лихоманки Ебола у ДР Конго вбив майже півсотні людей

У Демократичній Республіці Конго почався одинадцятий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола, а загальна кількість хворих перевищила сотню осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Всесвітньої організації охорони здоров'я Африки в Twitter.

В Організації опублікували останній звіт про ситуацію в Мбандаку у зв'язку зі спалахом хвороби, викликаної Еболою. Станом на 10 вересня там зафіксовано 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результати тесту.

Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).



➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA — WHO African Region (@WHOAFRO) September 11, 2020

Нагадаємо: хвороба, спричинена вірусом Ебола — гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Хвороба характеризується часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому.

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Лихоманка Ебола входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

У березні цього року у Демократичній Республіці Конго з медичної установи після одужання виписали останню пацієнтку, яка хворіла лихоманкою Ебола.