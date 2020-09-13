Світ вшановує пам'ять жертв фашизму

Україна належить до країн, які найбільше постраждали від фашизму в роки Другої світової війни – як від воєнних дій, так і від військових злочинів. Прямі втрати населення – вбиті та померлі від поранень або голоду, зниклі безвісти – становлять понад 8 мільйонів осіб.

Народ України дав Збройним силам СРСР 7 млн бійців. Кожен другий з них загинув на фронті, кожен другий з тих, хто залишився живий, став інвалідом.

Із 11 603 воїнів, які в роки війни за бойові подвиги були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 2072 – українці, причому 32 із них удостоєні цього звання двічі, а один – Іван Кожедуб – тричі. Із численної армії партизанів і підпільників, які вели боротьбу з фашистами на території України, 59% були українцями. За самовіддану боротьбу проти фашистських окупантів вони одержали майже 63,5 тис. нагород із 152 тисяч.

Багато українців брали активну участь у русі опору в західноєвропейських країнах.