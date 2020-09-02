Максим Позняков, голова Білоруської незалежної профспілки

У Білорусі після президентських виборів уже понад три тижні щодня проходять акції протесту, які охопили не тільки столицю, а й інші міста країни. Серед них – украй важливі промислові центри: Солігорськ («Білоруськалій»), Жодіно («БелАЗ»), Гродно («Гродно Азот»), Жлобин (БМЗ), Мозир і Новополоцьк (НПЗ «Нафтан») та інші. Саме там, без перебільшень, знаходиться опора білоруської економіки. До прикладу, той же «Білоруськалій» вважається одним з найбільших світових виробників і постачальників калійних добрив (завод контролює 20% світового ринку, на секундочку!). Понад 16 тисяч співробітників, оборот – близько 1,5 мільярда євро. Кожна шоста тонна калійних добрив у світі виробляється саме на цьому заводі. Або ж – Новополоцький НПЗ «Нафтан»… Більш як 10 тисяч співробітників, оборот – 2,5 мільярда євро. Дохід від експорту нафтопродуктів і реекспорту – серед ключових джерел дохідної частини бюджету країни.

Отже, про поточну ситуацію на ключових підприємствах РБ Укрінформ розпитав у голови Білоруської незалежної профспілки, яка вважається однією з найстаріших у країні, Максима Познякова. До 2019 року він був заступником керівника первинної організації БНП на ВАТ «Нафтан».

- Найперше, пане Максиме, про охоплення Білоруської незалежної профспілки (БНП), про галузі…

- Наша профспілка чи не єдина з незалежних, яка пройшла через період пресингу з боку влади 2001-2005 рр. без істотних втрат у чисельності. Нині в рядах БНП понад 5 тисяч членів. Це гірники, хіміки, нафтопереробники, енергетики, транспортники, будівельники та інші… Первинні профспілкові організації зосереджені у багатьох промислових центрах Білорусі. Зокрема, найкрупніші – у Солігорську «Білоруськалій», у Гродно «Гродно Азот» (хімічний завод), у Новополоцьку та Мозирі – «Нафтан», у Бобруйську «Бельшина» тощо.

- Розпочався новий робочий місяць, новий сезон… Яка поточна ситуація на цих підприємствах? Страйкують?

- Ну, перший день осені здебільшого пройшов під знаком студентських протестів та акцій солідарності. Відносно підприємств… На сьогодні надходить досить суперечлива інформація щодо реальної кількості страйків на підприємствах, щодо активності працівників і так далі. Лідери страйкомів говорять одне, а керівники підприємств, місцева влада – зовсім інше. Утім з того, що мені точно відомо, приміром, щодо «Білоруськалію»… Там створено страйком. Страйкують понад 20 чоловік. Так, їх не так багато, як хотілося б, але цих людей можна сміливо назвати кістяком протесту. Вони – найбільш активні й, по суті, тягнуть увесь протестний рух на собі, приймають удари репресивної машини. А є ще частина співробітників, які не беруть активної участі в звичайних страйках, однак вони діють методом «італійського страйку». Це форма протесту працівників поряд із традиційним страйком і саботажем: співробітники знаходяться на своїх робочих місцях, вони працюють, строго дотримуються посадових інструкцій або ж… дотримуються тільки деяких із них. З огляду на високий ступінь бюрократизму, а також неможливості в інструкціях врахувати всі нюанси виробничого процесу, така форма протесту призводить до зниження темпу роботи, а подекуди й до повної її зупинки. Варто також згадати і тих, хто не підтримує протестні настрої колег. Гадаю, що глибоко в душі ці люди чудово все розуміють, але вважають за краще «не світитися» зайвий раз, а просто заробляти гроші, продовжуючи працювати в штатному режимі.

- Отже, повертаючись до «Білоруськалію»…

- Наразі підприємство працює на 30-40% потужності. Натомість, влада уперто наголошує, що жодних проблем немає, і що «Білоруськалій» працює на повну.

- Зараз під особливою увагою влади – місто Гродно на північному заході країни. Що відбувається на такому великому підприємстві, як «Гродно Азот»?

- Там також «італійський страйк». Сформувався страйком. Збиралися підписи працівників, готових підтримувати страйк, проводилося голосування. В деяких цехах 2/3, а то й більше людей, підтримали таку ініціативу. Керівництво, звісно, результати голосування не визнає. Ситуація непроста. Лідер страйкому Юрій Рововий через загрозу потрапити під варту вимушено покинув Білорусь, втік до Польщі. Але градус напруження на «Гродно Азот» так і не знизився. Ба більше, масла у вогонь підлило нещодавнє затримання 28-ми «азотівців». Інцидент відбувся в неробочий час. Хлопці просто гуляли містом, аж раптом до них під’їхав автобус, заповнений міліцейськими. Їм виписали адміністративні протоколи за участь в несанкціонованому мітингу, на них чекають суди.

- Як справи з також дуже важливими для бюджету Білорусі підприємствами об'єднання «Нафтан»?

- У Новополоцьку (Вітебської області, – ред.) вийшла ініціативна група, люди озвучили вимоги з конкретними термінами їх виконання. До речі, цей термін сплив 31 серпня. Як і на «Гродно Азот», проводилося голосування відносно підтримки висунутих вимог (йдеться, зокрема, про відставку Лукашенка, проведення суверенних виборів, розслідування фактів катування і побиття мирних демонстрантів, – ред.). Понад 3 тисячі співробітників висловилися «за». Утім голосування відбувалося під безперервним тиском: зникали списки із підписами, а людей, у першу чергу головних ініціаторів, залякували… Відносно Мозиру (Гомельської області, – ред.), то інформація звідти надходить різна. Мовляв, підприємства починають страйкувати, але… Особисто мені про якісь активні дії нічого не відомо. Принаймні, поки що.