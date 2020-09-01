Біля Чилі за годину сталися два потужні землетруси

Землетрус магнітудою 6,3 стався біля узбережжя Чилі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Геологічної служби США.

Поштовхи зафіксовані 1 вересня о 07:30 за київським часом. Епіцентр був за 80 км від міста Валленар на глибині 17 км.

За даними Служби, вже через годину за 88 км від міста Валленар на глибині 16,3 км стався землетрус магнітудою 5,5.

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Наразі немає інформації про постраждалих чи завдані збитки.

Як повідомляв Укрінформ, вчора землетрус магнітудою 5 стався на південному заході Ірану.