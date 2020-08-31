Три події світу. Дипломатичні візити, самовпевненість Путіна та NordStream2 спотикання

Україну відвідали Гайко Маас та Стівен Біген

Протести у Білорусі тривають, і Олександр Лукашенко вже заявив про гібридну війну проти країни. Путін, що показово, йому не заперечує. Ангела Меркель та Еммануель Макрон невдовзі після особистої зустрічі у форті Безансон обмінялися коментарями щодо NordStream2.

На День Незалежності Київ відвідав Гайко Маас. Федеральний міністр закордонних справ провів переговори з президентом Зеленським та високопосадовцями, почув від українського колеги Дмитра Кулеби про небажання України йти на поступки у питаннях територіальної цілісності. Хочеться вірити, що останні ініціативи Вітольда Фокіна, від яких тягне кремлівським духом за кілометр, не були результатом візиту німецького дипломата. Берлін звик грати широко, і економічні підстави у ФРН для цього є.

Фото: Офіс Президента

Заступник державного секретаря США Стівен Біген здійснив турне трьома столицями, так чи інакше зацікавленими у врегулюванні політичної кризи у Білорусі. У Вільнюсі Біген провів переговори не лише з керівництвом Литви, але і з Світланою Тихановською, у Москві його співрозмовником став Сергій Лавров. Їх коло у Кривому Розі та Києві було широким, а з Володимиром Зеленським телефонну розмову провів і шеф Бігена Майк Помпео. Як виявилося, Вашингтон хвилює не лише ситуацію у Білорусі, але і перспектива переходу підприємства «Мотор Січ» під контроль Китаю.

Фото: belta.by

У Білорусі тим часом спостерігається неприємна тенденція: Олександр Лукашенко інтенсивно транслює меседжі з кремлівських методичок, стверджує, що проти Білорусі розпочалася гібридна війна, а сам він не зупиниться перед запровадженням економічних санкцій проти Заходу. Натомість Путін заявою про сформований на прохання Лукашенка резерв силовиків «непомітно», проте форсованим маршем пройшов шлях від закликів про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі до демонстрації простого факту: саме Кремль тримає руку на пульсі подій протягом останніх тижнів і готовий форсувати або зменшити напруження. Цей сигнал прочитується однозначно.

Фото: dpa/Michael Kappeler

Самовпевненість Путіна має під собою чимало підстав, через яких – залежність ЄС від постачання російських енергоносіїв. Минулого тижня Ангела Меркель закликала не поєднувати питання отруєння Олексія Навального та завершення спорудження NordStream2, який, на думку бундесканцлерін, необхідно ввести до експлуатації. Цікаво, що Еммануель Макрон, про візит якого до Москви нещодавно говорили практично як про доконаний факт, висловив занепокоєння перспективою реалізацією цього амбітного енергетичного проєкту російсько-німецької співпраці. Подібні блискавки протиріч будуть спалахувати і надалі.

Євген Магда, Інститут світової політики

Перше фото: Офіс Президента