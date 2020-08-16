Посольство Білорусі у Швеції підняло біло-червоно-білий прапор

Посольство Білорусі в Швеції підняло перед своїм будинком національний біло-червоно-білий прапор.

Про це повідомляється на телеграм-каналі «Баста!», передає Укрінформ.

На знімку видно, що національний прапор Білорусі майорить поряд з офіційним, червоно-зеленим з орнаментом прапором.

Біло-червоно-білий прапор у Білорусі втратив статус державного в 1995 році, після приходу до влади Олександра Лукашенка. Тоді ж було повернуто прапор БССР - червоно-зелений з орнаментом у лівій частині.

Як повідомлялося, раніше посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня першим з білоруських дипломатів виступив на підтримку протестуючих.

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6 тис. осіб, є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тіхановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства по відношенню до протестуючих.