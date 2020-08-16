Помер молодший брат президента США Роберт Трамп
Укрінформ
У віці 72 років помер молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт.
Про це повідомив Трамп в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Американський лідер не уточнив причину смерті брата, однак зазначив, що був з ним у хороших стосунках.
"З важким серцем я повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його буде дуже не вистачати. Його пам'ять назавжди залишиться в моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром", - йдеться у короткій заяві Трампа.
Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization.
У п'ятницю стало відомо, що він був госпіталізований в Нью-Йорку з "серйозним діагнозом".
Фото: AFP