Помер молодший брат президента США Роберт Трамп

У віці 72 років помер молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт.

Про це повідомив Трамп в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Американський лідер не уточнив причину смерті брата, однак зазначив, що був з ним у хороших стосунках.

"З важким серцем я повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його буде дуже не вистачати. Його пам'ять назавжди залишиться в моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром", - йдеться у короткій заяві Трампа.

Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization.

У п'ятницю стало відомо, що він був госпіталізований в Нью-Йорку з "серйозним діагнозом".

Фото: AFP