Шольц замість Шульца. Німецькі есдеки назвали нового лідера

І фактично розпочали передвиборчу кампанію

Понеділок приніс німцям сюрприз: Соціал-демократична партія оголосила про те, що визначилася зі своїм кандидатом на посаду канцлера. Тобто назвала людину, яка поведе партію на вибори.

Дарма що до парламентських виборів ще більш як рік і жодна з інших партій ще не називала навіть дати, коли призначатиме своїх кандидатів, хоча, як тут кажуть, питання щодо К-кандидата завжди висить у повітрі.

РІШЕННЯ, ЯКЕ ЗДИВУВАЛО ПАРТІЮ

Отже СДПН піде на вибори, які мають відбутися восени наступного року, під проводом віцеканцлера – міністра фінансів Олафа Шольца. Політик досвідчений і здібний, добре відомий широкому загалу. На відміну від нинішніх співголів партії Саскії Ескен і Норберта Вальтер-Бор’янса. Величезне здивування викликав той факт, що саме вони запропонували Шольца, хоча трохи менше року тому доклали чимало зусиль, аби не допустити його обрання на пост очільника партії.

Рішення викликало подив не лише серед населення, а й у лавах самої партії. На екстрено скликаній пресконференції обидва голови закликали співпартійців до розуміння. Розуміння і єдність соціал-демократам украй потрібні – партія від самих виборів 2017 року ніяк не може визначитися, постійно змінюючи лідерів. Людина, яка вела СДПН на попередні вибори, Мартін Шульц, аж ніяк не виправдав очікувань і був явно хибним вибором. Він був набагато більш відомим за кордоном як єврочиновник (президент Європарламенту), ніж у себе в країні. Щодо Шольца ситуація інша, його німці знають добре.

Але поки що рейтинги СДПН неухильно падають. Проведене днями опитування засвідчило, що ця політична сила має всього 15 % підтримки населення. Її випереджає не лише консервативний блок ХДС/ХСС (з 38 %), а й Зелені (з 18 %). З трьох інших партій, які нині входять до Бундестагу, правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» має 11 %, Ліві – 8 %, Вільна демократична партія – 6 %.

Тож для того, щоби стати партією-переможницею, есдекам треба зробити щось неймовірне.

"КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖЕР № 1"

Олаф Шольц заявив, що «хоче перемогти». Нічого іншого кандидат заявляти й не повинен, тут потрібен бійцівський характер. Якщо щось і може витягти партію з сумних показників, то саме його особистість, адже бачити його канцлером хотіли б 48 % респондентів. Воно й зрозуміло: у часи пандемії федеральний уряд ФРН на чолі з Ангелою Меркель, у якому СДПН є молодшим партнером, діє злагоджено та ефективно і чимала заслуга в цьому міністра фінансів. Саме він «прокачав» пакет допомоги німецькій економіці в неймовірному обсязі – 750 млрд євро. Поважають його й міжнародні партнери, на чому особливо наголосив інший член СДПН, міністр закордонних справ Гайко Маас. За його словами, Шольц є «кризовим менеджером номер один у Німеччині» і загалом найкращим можливим вибором.

На пресконференції всі спікери запевняли, що про жодну передвиборчу кампанію зараз не йдеться, вони просто хочуть показати, що в партії все гаразд, що немає жодної внутрішньої боротьби і вони готові до перегонів. Але при цьому докладно виклали програму партії та заявили, що країна потребує «соціал-демократичного уряду». Саскія Ескен у так званому літньому інтерв’ю також окреслила коло політсил, з якими СДПН готова утворювати коаліцію. Нинішніх партнерів, консерваторів, серед них немає. Це не перший випадок, коли есдеки заявляють, що не співпрацюватимуть з ХДС/ХСС. Так вони обіцяли й у 2017 році, стверджуючи, що саме робота в коаліційному уряді з консерваторами не дає їм розгорнутися сповна, що це їх обтяжує та краде їхні рейтинги.

ПОКЛАСТИ КРАЙ САНКЦІЯМ?

Своїми партнерами СДПН бачить Лівих, а також Зелених. Причому винятково як молодших партнерів. Якщо не брати до уваги консерваторів, то тільки в такому складі вони й зможуть утворити уряд – червоно-червоно-зелений (з АдН ніхто співпрацювати не буде, вільні демократи – під питанням).

Ліві відреагували на «запрошення», заявивши, що здивовані таким швидким призначенням кандидата від СДПН, але не здивовані, що ним став власне Шольц. Серед рис, які лівим у цьому політику та загалом у партії есдеків імпонують, вони назвали те, що СДПН хоче покласти край санкціям (ідеться про антиросійські санкції). Водночас керівництво лівих зазначило, що будь-які коаліційні перемовини доречні лише після власне виборів, а на самі вибори кожна партія йде боротися за власні ідеали.

Зелені також здивувалися і також заявили, що розмови про майбутні коаліції не на часі.

ХСС: ЦЕ- НЕВІРНИЙ СИГНАЛ

Конкретніше за всіх в цьому сенсі висловився лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер, прем’єр Баварії. За його словами, неможливо уявити виборчу кампанію, фото політиків на бігбордах, коли країна переживає коронакризу й усі сили мають бути кинуті на подолання пандемії. Фактичне оголошення початку передвиборчої кампанії есдеками є «невірним сигналом», який аж ніяк не покращить роботу уряду, адже один з партнерів у ньому заявляє, що не має планів співпрацювати з іншим у майбутньому.

До речі, не виключено, що саме Зедер стане К-кандидатом у блоці консерваторів, адже має найбільшу підтримку серед усіх, хоча досі відмовляється говорити про такі амбіції. Цілих три кандидати від ХДС програють йому. ХДС/ХСС, за словами Зедера, може назвати свого К-кандидата навіть навесні наступного року. Зараз усі зайняті рятуванням країни.

Сам Шольц запевнив, що нині потрібна добра робота, що співпраця з ХДС/ХСС у нинішній урядовій консталяції продовжується. Але всі зрозуміли, що корона короною, а передвиборча кампанія в Німеччині буде жорсткою і вона вже фактично починається, з подачі СДПН. Зрозумілим є й те, що хто б наступні вибори не виграв і яку б коаліцію не утворив, канцлер у ФРН точно буде іншим. Ера Ангели Меркель, рейтинги якої на тлі коронакризи є дуже високими, завершується. З її власної волі.

Ольга Танасійчук, Берлін.

Фото: DPA, SPD Parteivorstand