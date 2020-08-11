Байден закликає Лукашенка поважати права мирних демонстрантів

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка поважати права мирних демонстрантів та припинити насильство.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Байдена.

За його словами, демократії побудовані на тій простій концепції, що громадяни мають право обирати своїх лідерів і мають право голосу в майбутньому своєї країни.

Після 26 років систематичних репресій при авторитарному режимі Лукашенка білоруський народ вимагає, щоб його голос був почутий, зауважує Байден.

Після президентських виборів, затьмарених фальсифікаціями, громадяни, які мирно протестують, вимагаючи точного підрахунку голосів, зіткнулися з поліцією, яка застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ та гумові кулі, зазначає Байден.

«Режим Лукашенка відключив доступ до інтернету, заарештував протестувальників і незалежних журналістів і спробував змусити замовкнути іноземних спостерігачів. Все це не відповідає діям політичного лідера, переконаного у своїй перемозі на чесних виборах. Але завдяки відважним громадянам – журналістам, активістам і простим людям, які задокументували ці екстраординарні події, ми знаємо правду про напади режиму на демократію», - йдеться у заяві.

Байден висловив підтримку тим, хто закликає до прозорого і точного підрахунку голосів на виборах у Білорусі та звільнення всіх політичних в’язнів.

«Я також закликаю президента Лукашенка поважати права мирних демонстрантів і утримуватися від подальшого насильства. Моя адміністрація ніколи не відмовиться від захисту демократії і прав людини, і ми будемо працювати з нашими демократичними союзниками і партнерами, щоб говорити єдиним голосом і вимагати поваги цих прав», – зауважив Байден.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах країни.

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