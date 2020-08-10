В Індонезії "прокинувся" вулкан – стовп попелу сягнув 5 кілометрів
Укрінформ
Вулкан Сінабунг, що на індонезійському острові Суматра, вранці в понеділок викинув величезну хмару попелу.
Как передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Хмара сягнула висоти 5 кілометрів. Місцева влада закликає мешканців і туристів уникати перебування в радіусі 5 км від кратера і попередила про можливі потоки лави.
Водночас, за даними Управління цивільної авіації, в регіоні й далі здійснюються авіаперельоти.
Зазначається, що це друге за останні дні виверження Сінабунга, який є одним із 120 активних вулканів в Індонезії.
Під час його виверження у 2014 році загинуло 16 осіб, у 2016-му – семеро людей.
Фото: sky